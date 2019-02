Fernando Prass sai em defesa de Rodolfo e livra o atleta de críticas

Alvo preferido da torcida vascaína nos últimos jogos, o zagueiro Rodolfo ganhou mais um importante aliado no elenco cruz-maltino. Além do técnico Cristóvão Borges, que reforçou o seu apoio ao defensor no último domingo, o goleiro Fernando Prass também saiu em defesa do atleta e eximiu seu companheiro de clube de qualquer culpa nos resultados adversos das últimas partidas.

Ao término do clássico contra o Botafogo, Rodolfo deixou o gramado do Engenhão chorando e não conseguiu explicar os motivos que levaram aos seguidos erros nas partidas válidas pela Taça Rio e pela Libertadores. Sem palavras para comentar sobre o momento ruim, o atleta deixou o campo balbuciando um tímido discurso motivacional e levou uma sonora vaia dos torcedores do Vasco.

No entanto, Fernando Prass fez questão de tomar as dores do jogador e veio a público para dar todo o apoio moral que o zagueiro precisa nesse momento. O arqueiro disse que confia no potencial do defensor e mostrou que todo o grupo de atletas está do seu lado nessa conturbada etapa de sua carreira.

‘O Rodolfo mostrou que tem caráter. Ele errou e ficou chateado. Quando um jogador não fica abatido, é sinal de falta de comprometimento e de respeito com a torcida. Tudo isso irá servir no futuro para que ele cresça nos próximos meses’, disse o camisa 01 carioca, em entrevista ao portal ‘Superesportes’.

Prass também revelou certa preocupação com a impaciência da torcida vascaína e clamou por uma tolerância maior com os jogadores do setor defensivo da equipe. Segundo o goleiro, as críticas exacerbadas para os zagueiros e laterais podem vir a contribuir para a irregularidade dos marcadores, comprometendo assim todo o planejamento tático feito para os compromissos do Cruz-Maltino.

‘Não podemos ter uma inconstância na zaga, e sim uma regularidade muito grande. Demoramos até ver zagueiros prontos para jogar. O Rodolfo vem conquistando essa regularidade aos poucos. Vemos essa evolução e que ele tem potencial’, emendou o arqueiro.

Em mais uma semana decisiva para o clube, o Vasco receberá nesta quarta-feira o Libertad, do Paraguai. O jogo será válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e virá acompanhado de toda a tensão proveniente do primeiro embate entre as equipes, realizado na semana passada, em Assunção. Para este duelo, o meia Diego Souza, expulso no jogo anterior, configurará o grande desfalque do Vasco.