No mesmo dia no qual Cuca deixou o comando técnico do São Paulo, o Tricolor anunciou o acerto com Fernando Diniz, que chega para ser o treinador da equipe até o final da temporada. O profissional estava sem clube depois de ser demitido do Fluminense.

O Tricolor anunciou que Diniz fará sua estreia como treinador do São Paulo na partida contra o Flamengo, no Maracanã, neste sábado, às 19h. O técnico comandará o primeiro treinamento no CT da Barra Funda já nesta sexta-feira.

“É um sonho realizado. Estou muito feliz e pronto para este novo desafio na minha carreira. Tenho certeza de que faremos um grande trabalho juntos”, afirmou Diniz ao site oficial do clube.

Fernando Diniz é o novo técnico do São Paulo > https://t.co/qspZm9k6Eb#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/uTURSR1NAP — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 27, 2019

Ao lado de Diniz, também chegam ao time paulista o preparador físico Wagner Bertelli e o auxiliar técnico Márcio Araújo, que começou a carreira como jogador nas categorias de base do São Paulo. O treinador, que foi demitido do Fluminense há pouco mais de um mês, é conhecido por priorizar a posse de bola. No São Paulo, Diniz vai reencontrar o volante Tchê Tchê, com o qual trabalhou no Grêmio Osasco Audax. Após encerrar a carreira como jogador, Diniz iniciou a trajetória como técnico no comando do Votoraty, do interior paulista. Após passar por outras equipes de São Paulo, o treinador ganhou maior projeção em 2016 no comando do Grêmio Osasco Audax, pelo qual foi vice-campeão paulista, competição da qual foi eleito o melhor treinador. Fernando Diniz foi contratado pelo Athletico Paranaense em 2018 e teve a sua primeira oportunidade na elite do futebol brasileiro. No ano seguinte, dirigiu o Fluminense e não conseguiu fazer a equipe desgarrar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

(Com Gazeta Press, Estadão Conteúdo e Agência Brasil)