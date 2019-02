Fernando Alonso acredita que chuva pode ajudá-lo

A meteorologia prevê chuva para o fim de semana em Spa-Francorchamps, mas isso não incomoda o espanhol Fernando Alonso, líder do Mundial de Pilotos, com 164 pontos, 40 à frente do segundo colocado, o australiano Mark Webber, da Red Bull. Ao contrário, o piloto da Ferrari acredita que a chuva pode ajudá-lo. “Olhando para o campeonato deste ano, talvez uma corrida com chuva seja melhor para nós.”

Alonso afirmou que sob condição de chuva a estratégia pode mudar muito principalmente durante a corrida. “Com chuva é mais arriscado. Existe a aquaplanagem, zebras, a corrida no molhado pode ajudar ou tirar muito de uma equipe e piloto.” A folga da Fórmula 1 – a última prova foi o GP da Hungria, dia 29 de julho – aumentou a motivação de Alonso na busca de mais um título – ele foi campeão em 2005 e 2006, pela Renault. “Foi bom se afastar das pistas por um tempo, recarregar as baterias e voltar com muita vontade de estar no carro.” Os treinos livres para o GP da Bélgica acontecem nesta sexta-feira e a definição do grid de largada será no sábado, a partir das 9h00 da manhã. A largada do 12º GP da temprada de 20 etaoas será também às 9h00, no domingo. (Com agência Gazeta Press)