Ferdinando quer Portuguesa mostrando força no Canindé

De volta ao caminho das vitórias depois de seis partidas entre empates e derrotas, a Portuguesa finalmente saiu da zona de rebaixamento. Para prolongar o bom momento, o volante Ferdinando acredita que jogar bem no Canindé é o segredo.

‘Metas para os próximos jogos nós não temos. O que nós temos é que pensar passo a passo. Agora a gente já tem o Figueirense, que vai ser complicado, mas a gente tem que mostrar que é forte em casa e, aos poucos, vamos nos recuperando na tabela’, destacou à Web Rádio Lusa.

O atleta, recentemente repatriado depois de sair no meio de 2011, porém, vê o grupo contente com o futebol que vem apresentando e conta com a torcida para a sequência da competição.

‘O grupo está bem, está feliz e tranquilo. Nós sabíamos que estávamos jogando bem, mas a bola não entrava. Temos que parabenizar muito a torcida, que vem comparecendo, apoiando e vibrando com a gente. E claro, o grupo também está de parabéns pelos jogos e pelo empenho’, elogiou.

A Portuguesa é a 15colocada no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos em 13 jogos disputados. A equipe volta a campo no próximo sábado, às 21 horas (de Brasília), contra o Figueirense, no Canindé.