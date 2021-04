Fenômeno do nado peito, Peaty alcança as 20 melhores marcas da história

A menos de 100 dias do início dos Jogos de Tóquio, já é possível prever que o britânico Adam Peaty será novamente uma das grandes atrações da natação no evento. Na última quarta-feira, o atleta de 26 anos se consolidou como o maior especialista dos 100 metros nado peito ao cravar o melhor tempo do ano e, de quebra, alcançar as 20 melhores marcas da prova em todos os tempos.

O feito ocorreu durante as seletivas britânicas para a Olimpíada de Tóquio, em Londres. Peaty venceu a final dos 100 metros peito com o tempo de 57,39 segundos, o quinto mais rápido da história. O recorde segue sendo os 56,88 estabelecidos por ele em 2019, no Mundial de Gwangju, na Coreia do Sul.

“A execução foi perfeita, estou muito à frente de onde imaginei estar agora”, afirmou Peaty após a prova, feliz por ter conseguido manter a forma em meio à pandemia da Covid-19. “Portanto, posso ter muita confiança no verão, nas Olimpíadas, e mostrar ao mundo que a natação britânica é uma força a ser reconhecida.”

Campeão olímpico na Rio-2016, Peaty é o único homem a ter nadado a prova abaixo de 58 segundos. Quem mais se aproximou disso, com o 21º melhor tempo, foi o bielorusso Ilya Shymanovich (58.29), que também deve ir a Tóquio. O melhor tempo de um brasileiro na prova pertence a Felipe França (59.01).

Entre os nadadores brasileiros a maior esperança de medalha em Tóquio recai sobre Bruno Fratus, que também se garantiu na Olimpíada, na prova dos 50 metros livre, ao vencer o Pro Swim Series, na Califórnia, na primeira vez em que superou o americano Caeleb Dressel. O melhor tempo de Fratus, que por morar nos Estados Unidos foi liberado para realizar sua seletiva por lá, foi estabelecido na fase classificatória: 21s73.