Fenerbahçe x Roma na Champions League: onde assistir, horário e escalações
Turcos recebem os italianos nesta quinta, 10, em Istambul, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir
Fenerbahçe e Roma se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 13h45 (horário de Brasília), no estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. A partida marca o retorno da equipe italiana à principal competição de clubes da Europa e abre a campanha dos dois times nesta edição.
O Fenerbahçe chega para a estreia tentando fazer do ambiente em Istambul uma vantagem diante de um adversário em bom momento. A equipe turca, comandada por İsmail Kartal, conta com nomes experientes como Ederson, Milan Škriniar, N’Golo Kanté e Mason Greenwood, mas vem de resultados irregulares e sofreu recentemente uma derrota no clássico contra o Besiktas no campeonato nacional.
Kartal terá baixas importantes para montar a equipe. Mattéo Guendouzi está suspenso, enquanto Jayden Oosterwolde está fora por lesão muscular. Marco Asensio aparece como dúvida por um problema na coxa. A tendência é que Kanté e İsmail Yüksek formem a dupla de meio-campo, com Kerem Aktürkoğlu, Greenwood e Oğuz Aydın responsáveis por abastecer Vedat Muriqi no ataque.
A Roma desembarca na Turquia embalada por um início de temporada convincente. A equipe de Gian Piero Gasperini venceu os três primeiros jogos da Serie A. Donyell Malen, um dos destaques deste começo de campanha, já marcou cinco gols, enquanto Paulo Dybala e Matías Soulé seguem como peças importantes na criação.
Onde assistir à partida entre Fenerbahçe e Roma?
Fenerbahçe e Roma jogam nesta quinta-feira, 10, às 13h45 (horário de Brasília), no estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pela TNT, HBO Max e pelo YouTube da TNT Sports.
Prováveis escalações:
Fenerbahçe: Ederson; Mert Müldür, Škriniar, Aké e Brown; İsmail Yüksek e Kanté; Kerem Aktürkoğlu, Greenwood e Oğuz Aydın; Muriqi. Técnico: İsmail Kartal.
Roma: Svilar; Mancini, N’Dicka e Hermoso; Molina, Cristante, Koné e Wesley França; Dybala e Soulé; Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini.
Arbitragem:
- Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha);
- Assistentes: Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso (Espanha);
- Quarto árbitro: Juan Martínez Munuera (Espanha);
- VAR: César Soto Grado (Espanha);
- AVAR: Valentín Gómez (Espanha).