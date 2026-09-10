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Esporte

Fenerbahçe x Roma na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Turcos recebem os italianos nesta quinta, 10, em Istambul, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 09h57 | Atualizado em 10 set 2026, 13h45
ISTANBUL, TURKEY - AUGUST 12: Stadium of Fenerbahce, Sukru Saracoglu Stadium during the UEFA Champions League match between Fenerbahce v Feyenoord at the Sukru Saracoglu Stadium on August 12, 2025 in Istanbul Turkey (Photo by Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)
Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul (Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)
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Fenerbahçe x Roma na Champions League: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Fenerbahçe e Roma se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 13h45 (horário de Brasília), no estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. A partida marca o retorno da equipe italiana à principal competição de clubes da Europa e abre a campanha dos dois times nesta edição.

O Fenerbahçe chega para a estreia tentando fazer do ambiente em Istambul uma vantagem diante de um adversário em bom momento. A equipe turca, comandada por İsmail Kartal, conta com nomes experientes como Ederson, Milan Škriniar, N’Golo Kanté e Mason Greenwood, mas vem de resultados irregulares e sofreu recentemente uma derrota no clássico contra o Besiktas no campeonato nacional.

Kartal terá baixas importantes para montar a equipe. Mattéo Guendouzi está suspenso, enquanto Jayden Oosterwolde está fora por lesão muscular. Marco Asensio aparece como dúvida por um problema na coxa. A tendência é que Kanté e İsmail Yüksek formem a dupla de meio-campo, com Kerem Aktürkoğlu, Greenwood e Oğuz Aydın responsáveis por abastecer Vedat Muriqi no ataque.

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A Roma desembarca na Turquia embalada por um início de temporada convincente. A equipe de Gian Piero Gasperini venceu os três primeiros jogos da Serie A. Donyell Malen, um dos destaques deste começo de campanha, já marcou cinco gols, enquanto Paulo Dybala e Matías Soulé seguem como peças importantes na criação.

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Onde assistir à partida entre Fenerbahçe e Roma?

Fenerbahçe e Roma jogam nesta quinta-feira, 10, às 13h45 (horário de Brasília), no estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pela TNT, HBO Max e pelo YouTube da TNT Sports.

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Prováveis escalações:

Fenerbahçe: Ederson; Mert Müldür, Škriniar, Aké e Brown; İsmail Yüksek e Kanté; Kerem Aktürkoğlu, Greenwood e Oğuz Aydın; Muriqi. Técnico: İsmail Kartal.

Roma: Svilar; Mancini, N’Dicka e Hermoso; Molina, Cristante, Koné e Wesley França; Dybala e Soulé; Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini. 

Arbitragem:

  • Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha);
  • Assistentes: Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso (Espanha);
  • Quarto árbitro: Juan Martínez Munuera (Espanha);
  • VAR: César Soto Grado (Espanha);
  • AVAR: Valentín Gómez (Espanha).
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TAGS:
Champions League
Futebol: onde assistir
Roma
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