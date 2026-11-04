Fenerbahçe x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

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Fenerbahçe e Liverpool se enfrentam pela 4ª rodada da Champions League. Os Reds lideram o grupo, mas chegam pressionados após derrota na Premier League. O time turco, sem vitórias na competição europeia, busca reabilitação em casa, apostando no apoio da torcida. A partida promete ser crucial para ambos os lados.

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O Fenerbahçe recebe o Liverpool nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 14h45 (de Brasília), no estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, na Turquia, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027.

Comandado por Andoni Iraola, o Liverpool atravessa um momento de contrastes na temporada. A equipe inglesa venceu os três primeiros compromissos na competição europeia, diante de Atlético de Madrid, LASK e Villarreal, e soma nove pontos, ocupando a terceira colocação. Na Premier League, porém, os Reds vêm de uma derrota por 1 a 0 para o Arsenal, em Anfield, resultado que aumentou a pressão sobre o desempenho da equipe no cenário doméstico.

Para o confronto na Turquia, Iraola terá desfalques importantes. O volante Ryan Gravenberch ficou fora da delegação por causa de uma lesão no calcanhar, enquanto Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Giovanni Leoni e Hugo Ekitiké seguem afastados por problemas físicos. Em contrapartida, o treinador conta com Florian Wirtz, Alexis Mac Allister e Alexander Isak entre as principais opções ofensivas. O jovem Rio Ngumoha, destaque na última rodada da Champions League, também disputa uma vaga entre os titulares.

Do outro lado, o Fenerbahçe tenta reagir após um início irregular de temporada. A equipe turca ainda não venceu na Champions League e soma apenas dois pontos, conquistados nos empates diante de Roma e Slavia Praga. Na outra partida, sofreu uma goleada por 6 a 0 para o Aston Villa. No Campeonato Turco, o clube também enfrenta dificuldades e chega ao confronto depois de uma derrota por 2 a 1 para o Göztepe.

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Sob o comando interino do holandês Dirk Kuyt, ex-atacante do próprio Liverpool, o Fenerbahçe aposta no apoio de sua torcida para surpreender o adversário. O treinador assumiu recentemente após a saída de Ismail Kartal e enfrenta problemas para montar a equipe. Marco Asensio, Jayden Oosterwolde e Nathan Aké estão lesionados, enquanto Kojo Peprah Oppong também é dúvida. Entre os destaques estão o goleiro brasileiro Ederson, os meio-campistas N’Golo Kanté e Mattéo Guendouzi e o atacante Romelu Lukaku, principal referência ofensiva do time turco.

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Onde assistir?

A partida entre Fenerbahçe e Liverpool terá transmissão ao vivo pelo Space, na televisão por assinatura, e pela HBO Max, no streaming. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), no estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, na Turquia.

Prováveis escalações:

Fenerbahçe: Ederson; Mert Müldür, Archie Brown, Milan Skriniar e Levent Mercan; N’Golo Kanté e Mattéo Guendouzi; Mason Greenwood, Irfan Can Kahveci e Oguz Aydin; Romelu Lukaku. Técnico: Dirk Kuyt.

Liverpool: Alisson; Ronald Araújo, Joe Gomez, Virgil van Dijk e Kostas Tsimikas; Trey Nyoni e Alexis Mac Allister; Víctor Muñoz, Dominik Szoboszlai e Rio Ngumoha; Alexander Isak. Técnico: Andoni Iraola.

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Equipe de arbitragem:

Árbitro: Clément Turpin (França);

Assistentes: Nicolas Danos e Benjamin Pages (França);

Quarto árbitro: Jérémy Stinat (França);

VAR: Willy Delajod (França);

Assistente de VAR: Eric Wattellier (França).