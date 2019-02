‘Feliz e orgulhoso’, Hamilton ressalta que pole não garante vitória

O britânico Lewis Hamilton garantiu na madrugada deste sábado a pole position para o Grande Prêmio da Coreia do Sul de Fómula 1, mas ressaltou que ainda há muito trabalho a fazer para a corrida, deste domingo. O piloto da McLaren liderou a tabela de classificação, com o tempo de 1min35s820.

Nas outras 15 etapas do Mundial de Fórmula 1, a primeira colocação do grid de largada ficou com um piloto da Red Bull. O bicampeão mundial Sebastian Vettel largou na pole em 12 provas e o australiano Mark Webber em outras três. ganhou a última prova e nós estamos nas duas primeiras filas e somos os únicos capazes de competir com a Red Bull’, explicou.

Hamilton comemorou a pole e lembrou da importância que o resultado tem em uma fase ruim que ele vive na Fórmula 1. Superado constantemente por seu companheiro Jenson Button, ele se envolveu em acidentes com o brasileiro Felipe Massa nas últimas duas corridas.

‘É provavelmente a primeira coisa positiva que eu tenho em um certo tempo, então estar de volta à pole é um grande sentimento, é claro’, disse. ‘Nós tivemos corridas complicadas no passado, então vou tentar me redimir amanhã’, completou.