Felipe Melo rebate seguidor e nega soco em Clayson

As polêmicas da vitória do Palmeiras por 1 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista diante do Corinthians ganharam as redes sociais na noite de sábado. E um dos protagonista da maior confusão do clássico também entrou no debate: Felipe Melo, do Palmeiras, se disse injustiçado no lance em que ele e o corintiano Clayson foram expulsos pelo árbitro Leandro Bizzio Marinho, no fim do primeiro tempo, e negou que tenha dado um soco no adversário.

Felipe Melo ironizou um vídeo enviado por um internauta, em que ele aparece tocando as costas de Clayson, com quem já tinha um histórico de confusões. ‘Essa imagem quebrou o Felipe Melo”, escreveu o seguidor, que considerou o toque uma agressão. O jogador, então, respondeu: “Quebrou m… nenhuma, nem com lupa vocês conseguem mostrar o que não aconteceu!”

Quebrou merda nenhuma,nem com lupa vcs conseguem mostrar o que não aconteceu! https://t.co/0q1rRCSjB8 — Felipe Melo (@_felipemelo_) April 1, 2018

Horas antes, ainda na Arena Corinthians, Felipe Melo considerou sua expulsão exagerada. “Acho que paguei um pouco pelo meu nome, mas acontece. O que quero passar para vocês é que estou muito tranquilo, porque acho que foi a primeira vez que fui expulso sem fazer nada.”

“O que fiz foi tirar o meu time, as imagens são bem claras. Vi o Dudu um pouco acuado e o jogador do Corinthians (Clayson) indo atrás dele. Nesse meio tempo, ele veio para cima de mim para dar um soco. Ele é pequeno, eu me defendi e coloquei a mão para manter distância dele.”

Clayson e Felipe Melo se desentendem em jogos desde que o atacante atuava pela Ponte Preta. Já no dérbi paulista, no ano passado, o meio-campista do Palmeiras atirou sua munhequeira em Clayson na entrada dos vestiários. No encontro seguinte, eles não se cumprimentaram antes do jogo.

Após a vitória palmeirense por 1 a 0, os times voltam a se enfrentar no próximo domingo no Allianz Parque. Na terça-feira, também no seu estádio, o Palmeiras terá pela frente o peruano Alianza Lima pela Copa Libertadores.

1. Borja, do Palmeiras, comemora gol contra o Corinthians, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no Itaquerão zoom_out_map 1 /5 Borja, do Palmeiras, comemora gol contra o Corinthians, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no Itaquerão (Paulo Whitaker/Reuters) Soccer Football - Corinthians v Palmeiras - Sao Paulo championship - Arena Corinthians Stadium, Sao Paulo, Brazil - March 31, 2018. Miguel Borja of Palmeiras celebrates after scoring a goal. REUTERS/Paulo Whitaker

2. Disputa de bola na partida entre Corinthians e Palmeiras, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no Itaquerão zoom_out_map 2 /5 Disputa de bola na partida entre Corinthians e Palmeiras, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no Itaquerão (Paulo Whitaker/Reuters) Soccer Football - Corinthians v Palmeiras - Sao Paulo championship - Arena Corinthians Stadium, Sao Paulo, Brazil - March 31, 2018. Marcio Passos de Albuquerque of Corinthians in action against Bruno Henrique of Palmeiras. REUTERS/Paulo Whitaker

3. Borja, do Palmeiras, comemora gol contra o Corinthians, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no Itaquerão zoom_out_map 3 /5 Borja, do Palmeiras, comemora gol contra o Corinthians, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no Itaquerão (Luis Moura/WPP/Folhapress) SÃO PAULO, SP, 31.023.2018: CORINTHIANS-PALMEIRAS - Comemoração do gol de Borja, do Palmeiras - Partida entre Corinthians e Palmeiras, válido pelo 1º jogo da final do Campeonato Paulista, no estádio Itaquerão, na zona leste de São Paulo, neste sábado (31). (Foto: Luis Moura/WPP/Folhapress)

4. Disputa de bola na partida entre Corinthians e Palmeiras, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no Itaquerão zoom_out_map 4 /5 Disputa de bola na partida entre Corinthians e Palmeiras, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no Itaquerão (Paulo Whitaker/Reuters)

5. Confusão após lance na partida entre Corinthians e Palmeiras zoom_out_map 5/5 Confusão após lance na partida entre Corinthians e Palmeiras (Paulo Whitaker/Reuters) Soccer Football - Corinthians v Palmeiras - Sao Paulo championship - Arena Corinthians Stadium, Sao Paulo, Brazil - March 31, 2018. Felipe Melo of Palmeiras argues against Fagner Conserva Lemos of Corinthians. REUTERS/Paulo Whitaker

(com Gazeta Press)