Felipe Massa correrá na Fórmula E por equipe de Leonardo DiCaprio

Felipe Massa confirmou nesta terça-feira que disputará a próxima temporada da Fórmula E. Aposentado da Fórmula 1 desde o final do ano passado, o piloto de 37 anos usou as redes sociais para informar que competirá pela Venturi, equipe fundada pelo empresário Gildo Pallanca Pastor em sociedade com o ator americano Leonardo DiCaprio.

Fala galera, estou muito feliz em anunciar que hoje dou inicio a uma nova fase na minha carreira, eu acabo de assinar com a equipe @VenturiGP para correr a próxima temporada da @FIAFormulaE É um momento muito especial para mim e queria dividir com todos voces. #ABBFormulaE pic.twitter.com/0MeGlLZeA6 — Felipe Massa (@MassaFelipe19) May 15, 2018

Massa vinha desde 2016 com a intenção de competir na categoria de carros elétricos. O plano foi adiado pela extensão do contrato com a Williams para a disputa da Fórmula 1 em 2017. O criador e diretor executivo da Fórmula E, o espanhol Alejandro Agag, revelou em março o interesse de contar com o brasileiro, que estreia na categoria na temporada 2018/19.