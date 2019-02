Felipão defende ida ao vestiário e nega agressão a fotógrafo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva ainda analisa se Luiz Felipe Scolari violou alguma regra ao ir ao vestiário do Palmeiras mesmo estando suspenso nas partidas contra Corinthians e Botafogo. Porém, enquanto o STJD avalia o caso, o treinador se adianta para se defender de uma nova punição e aproveita para negar também qualquer agressão a um fotógrafo, que teria ocorrido no intervalo do compromisso no Engenhão.

‘A sua punição não impede a ida dele ao vestiário ou falar com os atletas. O departamento jurídico do clube confirmou o que era permitido ou não ao técnico. Existe uma diferença entre punição por jogo ou por tempo determinado. Por isso, ele tinha o direito de ir ao vestiário antes da partida, durante o intervalo e ao término da partida’, defendeu o comunicado oficial emitido pela assessoria do pentacampeão.

O STJD puniu o treinador por conta da expulsão diante do Atlético-MG. Com isso, Felipão ficou nas tribunas do Engenhão contra o Botafogo, mas visitou normalmente os vestiários. No intervalo, no caminho de volta às cabines, o comandante palmeirense se desentendeu com um fotógrafo, que o acusou de ter dado um tapa na câmera. Mas a assessoria do técnico nega a agressão.

‘Em nenhum momento, o técnico Luiz Felipe Scolari bateu, empurrou ou pôs a mão na câmera fotográfica’, alega a nota, negando também que o treinador tenha colocado a ‘mão no próprio fotógrafo’.

Segundo o comunicado, ‘ao (Felipão) sair do vestiário designado ao Palmeiras, e se dirigir ao elevador, o referido fotógrafo o seguiu tirando fotos durante todo o trajeto. Quando o técnico Luiz Felipe Scolari e o segurança que o acompanhava entraram no elevador, o referido fotógrafo pôs a mão na porta para impedir o fechamento da mesma e colocou a câmera entre as portas. Neste momento, o técnico Luiz Felipe Scolari pôs a mão na frente da lente para que o fotógrafo parasse de tirar as fotos’, encerrou.