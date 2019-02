Felipão cutuca a diretoria por fracasso em contratações

Por Daniel Akstein Batista

São Paulo – Em sua primeira entrevista no ano, neste sábado, logo após a vitória no amistoso internacional contra o Ajax por 1 a 0, o técnico Luiz Felipe Scolari voltou a cutucar a diretoria do Palmeiras pelo fracasso nas negociações e brincou: “Comi muito camarão nas férias. A minha parte de camarões já foi”, disse Felipão, claramente chateado.

Até agora, só chegaram três jogadores ao Palmeiras: o lateral-esquerdo Juninho, o meia-atacante Daniel Carvalho e o zagueiro paraguaio Adalberto Román. Dificilmente vai sair disso. “Eu trabalhei no Palmeiras até 21 de dezembro, Depois, até 13 de janeiro, ninguém encontrou meu telefone. Se o clube não contratou ninguém, vou fazer o meu serviço, que é trabalhar com o grupo que eu tenho”, resignou-se o treinador.

Felipão confirmou que o francês Malouda e o chileno Suazo foram indicados ao clube, mas que ele vetou os dois nomes. “Vocês sabem quanto custa o Malouda? Se não consigo contratar o Pedro, como vou contratá-lo? E o Suazo eu não quero. Indiquei 3 atacantes e nenhum veio. Provavelmente vai chegar outro”.

O treinador aproveitou para seguir reclamando da diretoria. “Eu queria ter o Jonas para a lateral (direita), mas por questão de piadinhas não deu”, contou. Para lembrar, o vice-presidente Roberto Frizzo chegou a citar passagens bíblicas para explicar por que o Palmeiras estava perdendo o atleta para o Santos, que depois acabou não acertando entre eles. “E já perdemos o Wagner pro Fluminense. Ele era quase nosso e, por causa de piadinhas mal-colocadas, ele falou que não vinha mais pro clube”.

Sobre o jogo deste sábado, Felipão disse ter ficado satisfeito. “Foi do meu agrado. Até os 60 minutos o time teve comportamento bem interessante, quase que idêntico ao do final do ano passado, que foi muito bom”, afirmou o treinador.