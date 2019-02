Feliciano López anuncia fim da parceria com Verdasco após título da Davis

Apesar do entusiasmo pelo título da Espanha da Copa Davis, garantido neste final diante da Argentina, Feliciano López e Fernando Verdasco não jogarão mais lado a lado. A dupla foi derrotada pelos argentinos David Nalbandian e Eduardo Schwank.

‘É um ano complicado por conta dos Jogos Olímpicos. Não sei o Fernando, mas vou me planejar. Primeiro preciso ver quem será o capitão da Espanha, se ele confia em mim e depois vou decidir. Será complicado jogar duplas’, explicou López após o título em Sevilha.

A dupla não conquistou resultados expressivos neste ano. Com o revés no sábado, os espanhois somaram oito derrotas consecutivas, vencendo apenas no começo de agosto na primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati.

‘Para mim, Feliciano é como um irmão, sei que está passando por um momento delicado, mas pediria a todos os espanhois um aplauso para ele’, disse Verdasco. Com o fim da parceria entre os dois tenistas, Marcel Granollers pode garantir uma vaga na dupla que representará a Espanha na próxima Copa Davis.