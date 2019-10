Federer sobre polêmica com Piqué: ‘Não o conheço’

Roger Federer desmentiu nesta quinta-feira, 10, o zagueiro espanhol Gerard Piqué, que declarou em setembro que estava conversando com o tenista suíço para tentar convencê-lo a participar da Copa Davis 2020, agora administrada pela empresa Kosmos, presidida pelo defensor do Barcelona. Federer, número 3 no ranking da ATP, garantiu que sequer conheceu Piqué provavelmente e provavelmente não disputará mais o torneio.

“Nunca o conheci. Nunca nos reunimos, então não temos no que trabalhar juntos. Não me aposentei oficialmente da Copa Davis, mas provavelmente não vou mais jogar o torneio. Estou ficando mais velho e tem outras coisas que gostaria de fazer e lugares que ainda não joguei. Além disso, tenho quatro filhos e uma esposa, não posso estar em todos os lugares”, esclareceu Federer, em coletiva após vitória sobre o belga David Goffin (14º), pelas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai.

A empresa de Piqué fez uma parceria no ano passado com a Federação Internacional de Tênis (ITF) para reformular a Copa Davis. A decisão de mudar o formato centenário da Davis gerou bastante polêmica e recebeu duras críticas, mas os investidores da Kosmos prometeram colocar 3 bilhões de dólares (cerca de 12,3 bilhões de reais) no evento ao longo de 25 anos.

O novo formato prevê que, depois da repescagem, a fase final do torneio terá uma sede neutra, na arena Caixa Mágica, em Madri – sede em 2019 e 2020 -, no mês de novembro. A última fase terá 18 países divididos em seis grupos de três. Os primeiros colocados e os dois melhores segundos avançarão à fase eliminatória, em uma espécie de Copa do Mundo.

A Copa Davis foi fundada em 1900 por alunos da faculdade de Harvard, nos Estados Unidos. Em seu formato mais recente, ela era disputada em fases de mata-mata, com 16 países no Grupo Mundial, a primeira divisão do tênis. Os demais países disputavam uma vaga na elite em competições dentro de suas zonas continentais, também em confrontos de mata-mata, na casa de uma das equipes.