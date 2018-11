Federer reage e Djokovic sobra: semifinais do ATP Finals estão definidas

O suíço Roger Federer superou a derrota inesperada para o japonês Kei Nishikori na estreia e garantiu o primeiro lugar no Grupo Leyton Hewitt, no ATP Finals, torneio realizado em Londres e que reúne os oito melhores tenistas da temporada. No Grupo Guga Kuerten, o sérvio Novak Djokovic derrotou os adversários com facilidade e se classificou na liderança com uma rodada de antecedência.

Federer, número três do ranking da ATP, foi derrotado em sets diretos na estreia contra Nishikori, número nove do mundo. Pressionado, o suíço precisava e venceu seus jogos contra o austríaco Dominic Thiem, sétimo na ATP, e o sul-africano Kevin Anderson, oitavo, avançando à semifinal na liderança. O suíço irá enfrentar o alemão Alexander Zverev, quinto colocado no ranking, na semifinal.

Atual líder do ranking mundial, Novak Djokovic superou com facilidade – em sets diretos – o americano John Isner, número dez, e o alemão Alexander Zverev. O sérvio ainda enfrenta o croata Marin Cilic nesta sexta-feira, 16, a partir das 18h (de Brasília), mas já garantiu o primeiro lugar e é o favorito para conquistar o torneio. Djokovic encara Kevin Anderson na semifinal.