Federer jogará em Roterdã e pode voltar ao topo do ranking

Roger Federer garantiu que vai participar do ATP 500 de Roterdã, que começa na próxima segunda-feira. Após o triunfo no Aberto da Austrália, o suíço tenta retomar o posto de número 1 do mundo, feito que não alcança desde outubro de 2012, quando passou 17 semanas na primeira colocação da ATP. Para conseguir destronar o espanhol Rafael Nadal, Federer precisa chegar, no mínimo, às semifinais do torneio holandês.

Se conseguir o primeiro lugar, Federer, de 36 anos, vai se tornar o jogador mais velho a assumir a primeira colocação do ranking, recorde que, atualmente, pertence à outra lenda do tênis, Andre Agassi, que alcançou o posto de número 1 em 2003, quando tinha 33 anos de idade.

Atual número 2 do mundo, Federer sustenta o maior recorde de semanas no topo, com 302. A 45ª edição do ATP 500 de Roterdã contará com a presença de outros grandes nomes, como Grigor Dimitrov, Alexander Zverev e Stan Wawrinka.