Federer iguala recorde de Connors com vitória em Roland Garros

Paris, 28 mai (EFE).- Na primeira rodada do torneio de Rolland Garros, o tenista suíço Roger Federer venceu o alemão Tobias Kamke por 3 sets a 0 (6-2, 7-5 e 6-3) e igualou o recorde do americano Jimmy Connors com 233 vitórias em Grand Slam, enquanto a bielo-russa Victoria Azarenka conseguiu evitar uma derrota histórica.

Federer, que foi campeão do torneio em 2009, já conquistou 50 vitórias no Aberto da França. Nesta edição de Roland Garros, o tenista ainda pode se transformar no primeiro jogador acima dos 30 anos a ganhar um Grand Slam desde que Andre Agassi venceu o Aberto da Austrália em 2003, quando tinha 32 anos.

A experiência de Federer, que participa de seu 14º Aberto da França e de seu 50º Grand Slam, foi fundamental para derrotar Kamke em uma partida que se estendeu por uma hora e 57 minutos.

Após passar pelo alemão, número 78 do mundo, o tenista suíço enfrentará agora o vencedor do encontro entre o argentino David Nalbandian e o romeno Adrian Ungur.

Enquanto Federer venceu com autoridade, a bielo-russa Victoria Azarenka, número um do mundo no ranking feminino, sofreu ao evitar uma derrota histórica para italiana Alberta Brianti (105 do ranking), que acabou sendo derrotada por 2 sets a 1 (6-7, 6-4, 6-2).

Azarenka chegou a Paris reclamando de uma lesão que apareceu ainda no Aberto da Espanha, onde não quis revelar seu problema físico. Em Roma, ela venceu a israelense Shahar Pe’er na estreia, mas acabou desistindo de enfrentar a eslovaca Cibulkova na segunda partida.

Diante de Brianti, contra quem nunca havia perdido um set em três partidas, Victoria Azarenka chegou a estar perdendo por 4-0 no segundo set. No entanto, a tenista bielo-russa conseguiu impor uma grande reação e evitar o que seria uma derrota histórica, já que nunca uma tenista número um do mundo havia perdido na primeira rodada em Paris.

Mesmo com 49 erros não forçados, muitos deles com a mão direita, Azarenka conseguiu contornar o bom momento da italiana, que não soube ganhar a partida que esteve em suas mãos, e garantir sua vitória na estreia do Aberto da França.

Eliminada nas primeiras rodadas de Roland Garros em 2006, 2007 e 2010, Azarenka conseguiu seus melhores resultados na França em 2009 e 2011, quando chegou as quartas de final. Agora, a número um do mundo enfrentará a alemã Dinoh Peizenmaier. EFE.