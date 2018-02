Federer fatura Laureus e Chapecoense vence no voto popular

O tenista suíço Roger Federer, atual número 1 do ranking da ATP, ganhou nesta terça-feira, em Mônaco, o prêmio Laureus, considerado o “Oscar do Esporte”, de Melhor Retorno e de atleta masculino do ano de 2017, após uma temporada na qual deixou para trás as lesões e voltou em alto nível com os títulos do Aberto da Austrália e Wimbledon.

Federer superou a Chapecoense, que perdeu quase todo o elenco e comissão técnica no acidente aéreo que deixou 71 mortos em novembro de 2016, na disputa de melhor retorno do ano. No ano passado, a equipe só ficou fora das oitavas de final da Taça Libertadores devido a uma punição da Conmebol por ter escalado um jogador em situação irregular.

O clube catarinense, em contrapartida, venceu o prêmio de melhor momento esportivo do ano, pela reconstrução do time e retorno de Jakson Follmann, Neto e Alan Ruschel. Essa foi a segunda vez que o troféu, criado em 2017, foi distribuído. A eleição foi feita com os votos do público pela Internet contra outros quatro momentos.

As voted by you, the Laureus Best Sporting Moment of the Year is 'Eternal Champions'! ⚽@ChapecoenseReal

Outros concorrentes ao Melhor Retorno do ano eram o Barcelona, indicado pela espetacular virada sobre o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões, os atletas Justin Gatlin e Sally Pearson e o piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi.

O tenista também venceu o prêmio de atleta masculino do ano, contra o ciclista Chris Froome, o piloto Lewis Hamilton, o fundista Mo Farah, o também tenista Rafael Nadal e o jogador de futebol, Cristiano Ronaldo.

🏆 6 x Laureus Sports Award winner

🏆 8 x @Wimbledon Champion

🏆 6 x @AustralianOpen Champion

🏆 5 x @usopen Champion

🏆 World No. 1 Say hello to your Laureus World Sportsman of the Year.

Roger Federer foi eleito o melhor atleta masculino por quatro anos seguidos, de 2005 a 2008. Neste ano, pela primeira vez, ele venceu dois troféus. “O ano de 2016 foi difícil e voltar forte em 2017 foi um sonho. Agradeço aos torcedores, que me dão apoio onde quer que eu vá”, afirmou o tenista suíço após vencer o prêmio.

Mercedes é eleita equipe do ano; Serena Williams a melhor mulher

Campeã da última edição da Fórmula 1, a Mercedes venceu o prêmio de equipe do ano de 2017. A escuderia venceu a equipe neozelandesa de vela, o Real Madrid, o Golden State Warriors, a equipe francesa de tênis da Copa Davis e o New England Patriots.

Também do tênis, veio a melhor atleta do ano. A americana Serena Williams foi eleita pela quarta vez, após 2003, 2010 e 2016. Neste ano, ela venceu Caster Semenya (atletismo), Allyson Feliz (atletismo), Mikaela Shiffrin (esqui alpino), Katie Ledecky (natação) e Garbine Muguruza (tênis).

(com EFE)