Federer cola em Nadal e Cilic assume 3º lugar do ranking

Um dia depois de conquistar seu 20° título de Grand Slam, o sexto do Aberto da Austrália, o suíço Roger Federer apareceu nesta segunda-feira na vice-liderança do Ranking da ATP com apenas 155 pontos de desvantagem para o líder Rafael Nadal.

Vice-campeão em Melbourne no ano passado, quando caiu justamente diante de Federer em uma decisão épica, o espanhol abandonou o jogo contra o croata Marin Cilic nas quartas de final do torneio australiano e teve descontados os pontos relativos a 2017.

Com isso, Nadal corre o risco de perder a liderança para o suíço já em fevereiro, mesmo com o fato de o recordista de títulos de Grand Slam não estar inscrito em nenhum torneio até março, quando disputará o Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

No próximo mês, Nadal deve participar do ATP 500 de Acapulco, marcado para começar no dia 26 e onde lutará para ao menos defender os 300 pontos que conquistou pelo vice-campeonato do evento no ano passado.

Marin Cilic, por sua vez, galgou três postos no Top 10 após o vice-campeonato do Aberto da Austrália e assumiu a terceira posição. O croata só caiu após cinco sets na decisão contra Federer e agora festeja a melhor colocação de sua carreira.

Brasil fora do Top-100

O Brasil voltou a ficar sem nenhum tenista no Top 100 de simples. Rogério Dutra Silva, que ocupava o 98ª posição, desceu três postos e agora está em 101° depois de ser eliminado em sua estreia nesta edição do Aberto da Austrália. Já Thomaz Bellucci, mesmo sem jogar o Grand Slam enquanto cumpre suspensão por doping, subiu duas posições e assumiu o 107° lugar. Outro único brasileiro do Top 200, Thiago Monteiro caiu de 116° para 117°.

