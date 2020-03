Federação russa de atletismo é multada e terá só dez atletas na Olimpíada

A World Athletics, entidade que rege o atletismo internacional (antiga Iaaf), anunciou nesta quinta-feira 12 uma multa de 10 milhões de dólares à federação russa (RusAF) por novamente desrrespeitar as regras da modalidade sobre o uso de substâncias proibidas. As instituições do país já haviam sido banidas, em dezembro do ano passado, de todas as competições organizadas por confederações regidas pelo código da Wada, a Agência Mundial Antidoping.

Além da punição financeira, a federação internacional de atletismo anunciou que um grupo restrito a dez atletas russos poderão participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio sob bandeira neutra, e desde que se submetam ao comitê de revisão sobre doping da World Athletics. Essa exceção será cancelada caso a federação russa não pague pelo menos 5 milhões de dólares até o próximo dia 1º de julho.

O presidente da entidade mundial, o inglês Sebastian Coe, disse após o anúncio das sanções que elas provam “a seriedade dos delitos cometidos pela RusAF e manda uma mensagem clara de que lidamos muito seriamente com esse tipo de transgressões de nossas federações afiliadas”.

O bicampeão olímpico dos 1 500 metros disse ainda que a World Athletics vêm tentando “consistentemente” separar os atletas limpos do “sistema corrupto”, mas aproveitou a oportunidade para justificar a limitação a dez atletas do país nos próximos grandes eventos internacionais. “Claramente, as medidas anteriores não foram suficientes para mudar a cultura dentro do atletismo russo.”

Oito dos dez atletas elegíveis para a Olimpíada serão selecionados pela Unidade de Integridade do Atletismo, um braço independente da antiga Iaaf, e os outros dois deverão ser indicados pela federação russa da modalidade.