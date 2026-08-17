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Federação europeia retira apoio a Gianni Infantino, da Fifa

Para manter o cargo que ocupa desde 2016, mandatário precisa do respaldo da maioria das 211 associações que compõem a entidade

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 14h16 | Atualizado em 17 ago 2026, 14h49
Homem calvo de meia-idade, com terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul, olhando para a direita com expressão séria. O logo da FIFA está bordado em dourado no bolso do paletó. Fundo desfocado em tons claros de amarelo e branco
East Rutherford, United States - July 19: FIFA president Gianni Infantino looks on after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) (Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi/Getty Images)
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A sete meses da eleição presidencial da Fifa, a federação escocesa de futebol retirou, nesta segunda-feira, 17, seu apoio a Gianni Infantino, o atual chefe da entidade máxima do futebol mundial, que vem enfrentando críticas devido ao seu plano fracassado de abrir a organização a investidores privados.

Diversas associações nacionais já retiraram o apoio ao dirigente de 54 anos, que é, atualmente, o único candidato à reeleição em março de 2027. Para manter o cargo que ocupa desde 2016, Infantino precisa do respaldo da maioria das 211 associações que compõem a entidade que rege o futebol mundial.

“A Associação Escocesa de Futebol não votará em Gianni Infantino. Isso está em consonância com a posição adotada pela Uefa, a qual temos mantido”, declarou Ian Maxwell, diretor-executivo da SFA (Scottish Football Association). Inglaterra, Irlanda e País de Gales estão entre as associações que já anunciaram que não votarão no atual dirigente.

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O futebol “não pertence a um único indivíduo”, declararam na semana passada, em uma carta aberta conjunta, as confederações da Europa (Uefa), da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e da Ásia (AFC). Segundo essas três entidades, “quando a confiança é quebrada pelo engano, quando um indivíduo se coloca acima do coletivo que lhe confiou a autoridade, esse dever é abandonado”.

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“Houve, evidentemente, falhas de liderança, falta de transparência e falta de diálogo com as associações-membros, questões que precisam ser corrigidas”, acrescentou Maxwell nesta segunda-feira. “A transparência e a governança precisam mudar. A forma que isso assumirá ou como será concretizado ainda é um assunto a ser debatido. ”

(Com a AFP)

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