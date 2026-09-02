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Esporte

Federação Espanhola planeja acordo para facilitar congelamento de óvulos de jogadoras

Duas vezes eleita a melhor do mundo, Alexia Putellas liderou movimento entre capitãs para levar assunto à Federação

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 16h00 | Atualizado em 3 set 2026, 10h50
Duas jogadoras de futebol espanholas, com camisas vermelhas e detalhes azuis, celebram em campo. A da esquerda, com camisa 18, tem o punho cerrado e boca aberta em grito de alegria. A da direita, com camisa 11, sorri e aponta o dedo indicador para cima, com o braço da colega sobre seu ombro. Torcida borrada ao fundo.
Salma Paralluelo e Alexia Putellas, jogadoras da seleção espanhola (Rafa Babot/Getty Images)
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A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) está finalizando um acordo para facilitar o congelamento de óvulos para as jogadoras da seleção nacional de futebol feminino. A informação foi divulgada pelo jornal El País. O acordo pioneiro prevê o financiamento dos tratamentos de fertilidade por parte da entidade.

O anúncio oficial será realizado no próximo dia 21, segundo a imprensa esportiva espanhola. A empresa parceira para realização dos procedimentos ainda não foi anunciada, nem quais atletas serão contempladas no programa ou por quanto tempo as jogadoras podem manter os óvulos congelados.

A jogadora Alexia Putellas, campeã mundial e duas vezes eleita a melhor do mundo, liderou, junto de outras capitãs da seleção, para abordar o assunto com a Federação e celebrou a decisão: “Para mim, isso representa um avanço enorme, porque a federação entende que você está servindo ao seu país em conflito com o seu tempo biológico, que não pode parar e não pode ser mãe porque precisa do seu corpo para trabalhar”, disse a atleta do London City Lionesses ao El País.

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A medida da RFEF é pioneira como financiadora de procedimentos em clínicas de fertilidade. Outras organizações esportivas, ligas e clubes já tomaram medidas de orientação e avaliação.

Dentro da Espanha, a própria Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE) anunciou um acordo com o Hospital Internacional Ruber para fornecer orientação da sessão de reprodução assistida aos membros do sindicatos, tanto homens quanto mulheres. 

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O time feminino do Chelsea também fez uma parceria com uma clínica de fertilidade para oferecer “avaliações, tratamentos, aconselhamento e workshops” às atletas. O clube não esclarece em seu comunicado qual tipo de apoio, financeiro ou não, fornece aos tratamentos.

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Além do futebol, a WTA (Associação de Tênis Feminino) atualizou suas regras para tratamentos de fertilidade das tenistas em junho do ano passado. As atletas poderão deixar o circuito por um período de tempo para realizarem procedimentos como congelamento de óvulos ou fertilização in vitro e terão um ranking de reentrada garantido em seu retorno depois da pausa.

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Futebol Feminino
Gravidez
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