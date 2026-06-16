🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Federação da Tunísia age rápido nos bastidores e anuncia novo técnico

Para assumir o comando de forma imediata, foi oficializada a contratação do treinador francês Hervé Renard, de 57 anos

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 10h23 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h31
Homem de meia-idade, cabelos loiros e curtos, sorri levemente, vestindo terno preto e gravata listrada. Ao fundo, um banner preto com texto dourado FOOTBALL UNITES e o logo da Copa do Mundo FIFA 2026
Hervé Renard, quando era treinador da Arábia Saudita, no tapete vermelho antes do sorteio oficial da Copa do Mundo 2026 - (Kevin Dietsch/Getty Images)
Continua após publicidade
Federação da Tunísia age rápido nos bastidores e anuncia novo técnico Priorize VEJA no Google

A seleção da Tunísia agiu rápido nos bastidores para tentar salvar sua participação na Copa do Mundo de 2026. Após sofrer uma dura goleada por 5 a 1 para a Suécia na partida de abertura do torneio, em Monterrey, a Federação Tunisiana de Futebol anunciou a saída em comum acordo do técnico Sabri Lamouchi.

Para assumir o comando de forma imediata, foi oficializada a contratação do experiente treinador francês Hervé Renard, de 57 anos. O objetivo da mudança é resgatar o ânimo do elenco e reorganizar o sistema defensivo para manter vivas as esperanças de classificação no Grupo F, que ainda reserva confrontos diretos contra Japão e Holanda. Renard chega com vencimentos iguais aos do antecessor e assinou contrato válido até o fim do torneio, com possibilidade de extensão baseada nos resultados alcançados.

O currículo do novo comandante pesa a seu favor em cenários de crise. Hervé Renard é o único técnico a vencer a Copa das Nações Africanas por duas seleções diferentes: Zâmbia, em 2012, e Costa do Marfim, em 2015. Além disso, estava à frente da Arábia Saudita na histórica vitória por 2 a 1 sobre a Argentina, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

Com a saída de Lamouchi, a Tunísia se isolou como a seleção que mais demitiu treinadores com a bola rolando na história das Copas. Esta é a segunda vez que o país africano troca o comando técnico no meio da competição — a primeira foi no Mundial de 1998, na França, quando o polonês Henryk Kasperczak não resistiu às derrotas para Inglaterra e Colômbia nas primeiras rodadas.

Siga
Continua após a publicidade

Curiosamente, a edição de 1998 foi um marco de demissões precoces: naquela ocasião, três técnicos foram substituídos em meio ao torneio, incluindo o brasileiro Carlos Alberto Parreira, que dirigia a Arábia Saudita.

A estreia de Hervé Renard à frente das “Águias de Cartago” será no próximo compromisso da equipe, um jogo de vida ou morte contra a seleção do Japão.

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Esporte
Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).