Federação da Tunísia age rápido nos bastidores e anuncia novo técnico

A seleção da Tunísia agiu rápido nos bastidores para tentar salvar sua participação na Copa do Mundo de 2026. Após sofrer uma dura goleada por 5 a 1 para a Suécia na partida de abertura do torneio, em Monterrey, a Federação Tunisiana de Futebol anunciou a saída em comum acordo do técnico Sabri Lamouchi.

Para assumir o comando de forma imediata, foi oficializada a contratação do experiente treinador francês Hervé Renard, de 57 anos. O objetivo da mudança é resgatar o ânimo do elenco e reorganizar o sistema defensivo para manter vivas as esperanças de classificação no Grupo F, que ainda reserva confrontos diretos contra Japão e Holanda. Renard chega com vencimentos iguais aos do antecessor e assinou contrato válido até o fim do torneio, com possibilidade de extensão baseada nos resultados alcançados.

O currículo do novo comandante pesa a seu favor em cenários de crise. Hervé Renard é o único técnico a vencer a Copa das Nações Africanas por duas seleções diferentes: Zâmbia, em 2012, e Costa do Marfim, em 2015. Além disso, estava à frente da Arábia Saudita na histórica vitória por 2 a 1 sobre a Argentina, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

Com a saída de Lamouchi, a Tunísia se isolou como a seleção que mais demitiu treinadores com a bola rolando na história das Copas. Esta é a segunda vez que o país africano troca o comando técnico no meio da competição — a primeira foi no Mundial de 1998, na França, quando o polonês Henryk Kasperczak não resistiu às derrotas para Inglaterra e Colômbia nas primeiras rodadas.

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Curiosamente, a edição de 1998 foi um marco de demissões precoces: naquela ocasião, três técnicos foram substituídos em meio ao torneio, incluindo o brasileiro Carlos Alberto Parreira, que dirigia a Arábia Saudita.

A estreia de Hervé Renard à frente das “Águias de Cartago” será no próximo compromisso da equipe, um jogo de vida ou morte contra a seleção do Japão.