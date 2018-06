O atacante Jefferson Farfán foi diagnosticado com traumatismo craniano, após sofrer queda durante treino da seleção peruana realizado neste sábado, e passará a noite internado em um hospital de Moscou, na Rússia. As informações foram divulgadas pela Federação Peruana de Futebol (FPF).

Durante a atividade de hoje, preparatória para o jogo com a Austrália, o último dos peruanos na Copa do Mundo, Farfán se chocou com um dos goleiros, caiu de costas no chão, sentindo muitas dores e, depois de examinado no campo, foi levado para um centro médico.

Inicialmente, os médicos da federação peruana afirmaram que a internação havia sido feita apenas por precaução. Posteriormente, o jogador passou por exames mais detalhados, que apontaram para o traumatismo.

Já eliminado da Copa do Mundo, o Peru fecha a participação no torneio na próxima terça-feira, em Sochi, contra a Austrália, que ainda tem chances de classificação, mas depende de uma vitória da França sobre a Dinamarca.