Famosos e anônimos se solidarizam com o estado de saúde de Galvão Bueno

Não demorou muito para a internet se mobilizar em torno do estado de saúde de Galvão Bueno. Nas redes sociais, são várias as mensagens desejando a sua rápida recuperação. Usando a hashtag #ForçaGalvão, vários fãs anônimos e algumas celebridades enviaram suas boas energias ao narrador da Globo, que não vai mais comandar a transmissão da final da Libertadores entre Flamengo e River Plate, no sábado, por causa de um mal-estar.

Segundo a emissora carioca, Galvão foi submetido a um cateterismo para desobstruir uma artéria coronariana em Lima, onde iria transmitir o jogo, na manhã desta quinta-feira. Luis Roberto foi o escolhido para substituir a voz marcante da Globo na partida. A hashtag #ForçaGalvão já aparecia entre as 10 mais comentadas do Twitter no dia.

Confira as mensagens:

Que tenha uma excelente recuperação. pic.twitter.com/sngQMqfJnp — MarcosBraz (@marcosbrazrio) November 21, 2019

Amigo @galvaobueno, desejamos força e uma breve recuperação! Que, sem mais tardar, possa estar nos alegrando com a emoção e sensibilidade das suas narrações! #ForcaGalvao — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 21, 2019

MELHORAS AO AMIGO GALVÃO BUENO SUBMETIDO A UM CATETERISMO EM LIMA😳 — Silvio Luiz (@silvioluiz) November 21, 2019

Mandando boas vibrações e energias para o ícone @galvaobueno. Melhoras, ídolo!#ForçaGalvão — Carter (@essediafoilouco) November 21, 2019

Galvão Bueno sente mal-estar, e Luis Roberto vai narrar a final da Libertadores. Desejamos ao Galvão uma rápida recuperação https://t.co/ENfFZFTXBG pic.twitter.com/sFGfxgCRad — globoesportecom (@globoesportecom) November 21, 2019

Torcendo pela recuperação do amigo de décadas @galvaobueno , submetido a um cateterismo em Lima , Peru , onde iria narrar a final da Libertadores.

Fique bem Galvão !!!

Beijo. — alvaro josé Paes Lem (@alvarojosetv) November 21, 2019