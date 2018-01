Famílias pobres ganharão ingressos para Olimpíada de Inverno

Conforme anunciado pelo prefeito de Seul, na Coréia do Sul, país sede da Olimpíada de Inverno de 2018, cerca de 42 mil ingressos para o evento serão distribuídos para famílias de baixa renda na capital coreana. Os Jogos Olímpicos começam no dia 9 de fevereiro, em PyeongChang.

A ação faz parte de uma série de medidas do governo local para demonstrar suporte à realização do evento esportivo. Além da distribuição de graça dos bilhetes, ônibus igualmente gratuitos serão encaminhados para o transporte da população que receber tais ingressos, além do envio de cerca de sete mil voluntários de Seul para PyeongChang, cidade sede.

“Os Jogos Olímpicos miram a integração social e isso significa o reforço das relações dentro da Coréia. Seul vai mobilizar plenamente uma equipe e recursos para ajudar no evento. Isso é mais do que uma competição nacional: as Olimpíadas provém uma oportunidade de fortalecimento societário com os cidadãos ao redor do globo”, afirmou Park Won-soon, prefeito de Seul, para o Korea Times.

Os ingressos serão destinados para eventos que não tem a expectativa de lotação. Aliás, a baixa venda de bilhetes é uma das maiores preocupações enfrentadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano.