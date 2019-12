Família de vítima de Paraisópolis vai entrar em campo com o Corinthians

O Corinthians prestará uma homenagem aos familiares de um dos nove mortos após uma ação da Polícia Militar durante uma festa em Paraisópolis, na cidade de São Paulo. O clube convidou dois parentes de Dennys Guilherme dos Santos Franco, jovem que tinha 16 anos, para acompanhar o jogo contra o Fluminense, no domingo, na Arena Corinthians, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Lucas Santos, 10 anos, e Murillo dos Santos, 4 anos, são irmão e primo da vítima. Assim como Dennys, a dupla torce para o Corinthians e irá entrar em campo com os jogadores antes de a bola rolar às 16h (horário de Brasília).

De acordo com o jornal, a família foi contatada por integrantes do Núcleo de Estudos do Corinthians e do coletivo Democracia Corinthiana. Os órgãos foram responsáveis por intermediar as conversas para que os dois garotos fizessem parte do grupo de crianças que entrará com a equipe.

A tragédia em Paraisópolis ocorreu após chegada da PM a um baile funk. As vítimas morreram pisoteadas. No total, doze pessoas foram levadas para o pronto-socorro. De acordo com as autoridades, a festa abrigava cerca de cinco mil pessoas.