A influenciadora Tainá Militão revelou que ninguém da família de Léo Pereira, seu ex-marido, conseguiu tirar o visto para os Estados Unidos. Ela, que está grávida de Gabriel, fruto de seu relacionamento com Éder Militão, afirmou que está à disposição de Léo para levar os filhos, Helena e Matteo, para verem o pai jogar sua primeira Copa do Mundo.

“O pai das crianças não tem ninguém que tenha visto. A avó não tem, a irmã não tem, a babá a gente tentou tirar 8 vezes, então não tem ninguém para levar as crianças. Então, se não for eu. Tem que ser humana nessas horas porque é difícil, né? É a primeira Copa dele, é um momento especial, ele com certeza quer as crianças com ele lá. Se precisar da minha ajuda, vou ajudar ele, com certeza. Então, volto, vejo em qual período que ele quer e tenho que voltar para levar as crianças”, explicou.

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