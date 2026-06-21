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Esporte

Faltou fair play? A malandragem do uruguaio Viñas no gol contra Cabo Verde

Atacante ajudava adversário com câimbras, mas abandonou a situação para ajudar no ataque

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 20h43
Jovem jogador de futebol com cabelo castanho e curativo no nariz, vestindo camisa azul clara, bebe água de uma garrafa transparente em campo
Viñas, atacante da seleção do Uruguai (Michael Regan - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Faltou fair play? A malandragem do uruguaio Viñas no gol contra Cabo Verde Priorize VEJA no Google

No primeiro gol do Uruguai contra Cabo Verde em jogo neste domingo, 21, um momento antes da bola ir para o fundo da rede chamou a atenção.

O meio-campista Telmo Arcanjo se sentou no campo e o uruguaio Viñas foi ajudar o adversário. Ele segurava a perna do cabo-verdiano para ajudar a aliviar câimbras, mas a jogada de ataque Celeste continuou. O atacante “abandonou” o adversário lesionado para acompanhar o lance que resultou no gol da seleção sul-americana.

Dois jogadores de futebol em campo. Um, de camisa azul clara e shorts escuros, está em pé, segurando a perna do outro, que veste camisa vermelha com ARCANJO nas costas e está caído no gramado. O placar eletrônico acima mostra URU 1 1 CPV.
Viñas ajuda Arcanjo (///Reprodução)
Um jogador de camisa azul e shorts pretos chuta uma bola de futebol enquanto outro, de camisa vermelha com o nome ARCANJO e número 18, está caído no gramado verde, segurando a perna. Ao fundo, a rede do gol e um placar eletrônico exibem 1 x 1 CPV.
Viñas larga perna de adversário (///Reprodução)
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Arcanjo também se levantou para acompanhar a jogada, mas não chegou a tempo para impedir o cruzamento de Valverde. A bola alta passou por Viñas e chegou em Ugarte, que cabeceou entre marcadores, e a bola bateu na trave. No rebote, Maxi Araújo mergulhou e cabeceou a bola baixa para o fundo do gol aos 43 minutos.

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Arcanjo continuou em campo até o fim do primeiro tempo, mas foi substituído por Delroy Duarte no intervalo. 

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Gol histórico

Antes do gol de Maxi Araújo, Cabo Verde tinha feito mais uma vez história na Copa do Mundo. Kevin Pina marcou o primeiro gol da estreante em Mundiais em cobrança de falta de longe. 

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A jogada começou com um belo giro de Telmo Arcanjo no campo de defesa de Cabo Verde pelo lado direito. O meio-campista se livrou da marcação, correu para o ataque e só foi parado com falta de Bentancur.

Autorizada a cobrança, o volante Kevin Pina deu um chute para a história. A barreira de dois adversários abriu, e a bola rápida passou entre os uruguaios. O goleiro Muslera foi pego no contrapé e levou o primeiro de Cabo Verde na história das Copas.

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Cabo Verde
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