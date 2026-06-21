Faltou fair play? A malandragem do uruguaio Viñas no gol contra Cabo Verde

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Um lance inusitado e polêmico marcou Uruguai x Cabo Verde: um jogador uruguaio ajudou o adversário com câimbra e o ‘abandonou’ para marcar o gol. Entenda a jogada que gerou debate. Além disso, a partida teve um gol histórico de Cabo Verde em Copas, o primeiro do país no torneio.

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No primeiro gol do Uruguai contra Cabo Verde em jogo neste domingo, 21, um momento antes da bola ir para o fundo da rede chamou a atenção.

O meio-campista Telmo Arcanjo se sentou no campo e o uruguaio Viñas foi ajudar o adversário. Ele segurava a perna do cabo-verdiano para ajudar a aliviar câimbras, mas a jogada de ataque Celeste continuou. O atacante “abandonou” o adversário lesionado para acompanhar o lance que resultou no gol da seleção sul-americana.

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Arcanjo também se levantou para acompanhar a jogada, mas não chegou a tempo para impedir o cruzamento de Valverde. A bola alta passou por Viñas e chegou em Ugarte, que cabeceou entre marcadores, e a bola bateu na trave. No rebote, Maxi Araújo mergulhou e cabeceou a bola baixa para o fundo do gol aos 43 minutos.

Arcanjo continuou em campo até o fim do primeiro tempo, mas foi substituído por Delroy Duarte no intervalo.

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Gol histórico

Antes do gol de Maxi Araújo, Cabo Verde tinha feito mais uma vez história na Copa do Mundo. Kevin Pina marcou o primeiro gol da estreante em Mundiais em cobrança de falta de longe.

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A jogada começou com um belo giro de Telmo Arcanjo no campo de defesa de Cabo Verde pelo lado direito. O meio-campista se livrou da marcação, correu para o ataque e só foi parado com falta de Bentancur.

Autorizada a cobrança, o volante Kevin Pina deu um chute para a história. A barreira de dois adversários abriu, e a bola rápida passou entre os uruguaios. O goleiro Muslera foi pego no contrapé e levou o primeiro de Cabo Verde na história das Copas.