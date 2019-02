Falcão testa novas formações do Bahia para partida contra o Itabuna

Sem poder contar com os meias Gabriel, que se recupera de uma amigdalite, e Morais, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Vitória da Conquista, o técnico Paulo Roberto Falcão testou na manhã desta sexta-feira algumas formações táticas da equipe do Bahia para o próximo confronto no Estadual.

Embora ainda não estejam 100% recuperados fisicamente, já que retornam de lesões, o lateral Coelho e os meias Lulinha e Zé Roberto foram utilizados durante as atividades e Falcão declarou que eles vão para o jogo, embora ainda faça suspense com relação à formação da equipe.

Além deles, o zagueiro Titi, recuperado de uma gripe, também está de volta à equipe. O lateral Ávine, o volante Helder e o meia Jefferson continuam no departamento médico do clube e seguem como desfalques para o treinador.

O próximo confronto do Bahia no Campeonato Baiano acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no estádio Roberto Santos, contra a equipe do Itabuna, e vale pela 17rodada do Estadual. Com 36 pontos, o Tricolor de Aço lidera a competição, quatro pontos à frente do rival Vitória.