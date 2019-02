Falcao decide no fim e Colômbia vence a Bolívia nas eliminatórias

Graças à estrela Falcao García, aColômbia superou a altitude e venceu a Bolívia por 2 a 1, no estádioHernando Siles, em La Paz, no seu primeiro jogonas eliminatórias para a Copa do Mundo do Brasil, em 2014. Com a vitóriacolombiana, os boliavianos somaram a segunda derrota consecutiva eacenderam o sinal de alerta para seu próximo jogo na etapa classificatória para o mundial.

A primeira etapa de jogo foi equilibrada, mas nenhuma equipe se destacou a ponto de conseguir abrir o placar. Apesar de a Bolívia ter chegado mais vezes ao ataque, as diversas faltas cometidas no meio-campo e a grande quantidade de passes errados de ambas as seleções dificultaram a apresentação do futebol dos jogadores.

O gol colombiano saiu aos três minutos do segundo tempo, quando o atacante Dorlan Pabón fez boa jogada individual e chutou de dentro da área para inaugurar o marcador. A vantagem adquirida logo na volta do intervalo permitiu que a Colômbia administrasse a vantagem, evitando o desgaste de seus jogadores com a altitude de La Paz.

Mesmo jogando em casa, a Bolívia chegava ao ataque poucas vezes no segundo tempo, o que permitiu o sucesso da marcação colombiana. Entretanto, os bolivianos quase igualaram o placar aos 12 minutos, com um belo chute de Pablo Escobar, que foi defendido por David Ospina.

O empate veio aos 39 do segundo tempo, através de mais uma jogada individual. O meia Walter Flores dominou a bola na intermediária e chutou da entrada da área, vencendo o goleiro colombiano e dando uma ligeira esperança para os torcedores bolivianos.

Entretanto, Falcao García mais uma vez decidiu a favor da Colômbia e sacramentou a vitória aos 47 minutos do segundo tempo. O atacante do Atlético de Madri recebeu a bola e invadiu a área, passando pelos defensores e chutando da marca do pênalti, sem chances para o goleiro Daniel Vaca defender.