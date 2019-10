Fair play na Libertadores, mistério de CR7 e racismo: as frases da semana

A semana esportiva foi bastante agitada, com decisões na Libertadores, grandes jogos da Liga dos Campeões… e também algumas declarações marcantes. O técnico Jorge Jesus, do Flamengo, que na véspera da semifinal contra o Grêmio ouviu diversas provocações do rival Renato Gaúcho, surpreendeu ao opinar sobre a falta de fair play do clube gaúcho no empate em 1 a 1 em Porto Alegre, na última quarta-feira 2.

Na Europa, Cristiano Ronaldo causou controvérsia ao insinuar que está próximo da aposentadoria e um jogador francês foi demitido ao assumir que roubou um relógio de um colega. O VEJA Essa Esporte também tem racismo na Itália, falta de sintonia entre craques do Barcelona e um desabafo do lutador de UFC Ronaldo Jacaré.