Fabinho completa 100 jogos, se emociona e ganha homenagem

O atacante Fabinho é um dos principais destaques do Guarani nas últimas temporadas e completou, nesta terça-feira, com a vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, seu 100jogo pela equipe. Além de marcar um gol e se emocionar diante dos repórteres, o xodó da torcida bugrina ainda ganhou uma homenagem.

Prestes a completar três anos no clube, Fabinho comemorou entusiasticamente o terceiro gol, marcado aos 38 do segundo tempo, apenas 24 minutos depois de sua entrada em campo.

O jogador beijou o símbolo na camisa e saiu correndo na direção dos torcedores, sendo abraço pelos companheiros de equipe, que reconheceram seu empenho e foram lembrados nos agradecimentos. ‘Em primeiro lugar agradecer à minha família, a Deus e aos companheiros. Sair um gol no centésimo jogo é muito especial, só me deixa mais motivado para as próximas rodadas. Agradeço muito a todos, que me apoiaram nesse tempo parado. Enquanto eu estiver vestindo esse manto sagrado vou honrar’, comentou.

Logo após as declarações na saída de campo, Fabinho foi presenteado com uma placa comemorativa confeccionada por uma torcida organizada e também agradeceu: ‘Essa torcida é maravilhosa, sempre me apoiou e me incentivou. Minha missão é retribuir dentro de campo, fazendo gols e boas partidas. Estou conseguindo cumprir bem e agora vamos seguir nisso aí’.

O fato de ter marcado o terceiro gol, que fechou o caixão do Bragantino, o atacante disse não ter se surpreendido, já que esperava pelo tento: ‘Eu falei para o pessoal no banco, brincando: ‘Hoje tem, hein?’. Deus me abençoou, eu pude entrar em campo e ajudar meus companheiros, o que é mais importante’.