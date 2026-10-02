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Esporte

Fã de CR7, jogador da Dinamarca imita comemoração do ‘ídolo’ e empurra Jorge Jesus

Rasmus Hojlund admitiu ser fã do jogador português e afirmou ser uma homenagem a imitação da comemoração

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 11h49
Jogador de futebol loiro, com camisa vermelha número 9 e shorts brancos, correndo em campo com expressão concentrada, torcida desfocada ao fundo
Rasmus Hojlund em jogo contra Portugal na Nations League (Ulrik Pedersen/NurPhoto/Getty Images)
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O jogador Rasmus Hojlund imitou a comemoração de Cristiano Ronaldo depois de marcar um gol contra Portugal nesta quinta, 1, em jogo válido pela Nations League, . O atacante fez o segundo gol da Dinamarca na derrota por 4 a 2 para a seleção portuguesa. Depois da partida, o atleta do Napoli chamou a atenção nas redes sociais ao empurrar o técnico Jorge Jesus. 

Aos 8 minutos do 2º tempo, Mikkel Damsgaard deu um passe infiltrado para Hojlund que correu entre os defensores portugueses e finalizou de cavadinha por cima do goleiro adversário. Para comemorar o golaço, o atacante fez o clássico “Siu!” de Cristiano Ronaldo girando no ar.

O gol de Hojlund empatou o jogo em 2 a 2. João Cancelo e Gonçalo Garcia tinham marcado por Portugal e Damsgaard pela Dinamarca. Apesar da comemoração enfática, a seleção portuguesa retomou a liderança no placar com gols de Vitinha e João Félix, para vencer a partida por 4 a 2.

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Depois do apito final, Hojlund protagonizou uma cena inusitada: o jogador deu um empurrão no técnico adversário, Jorge Jesus. Nas redes sociais, usuários associaram a atitude pelo fato de que o jogador é fã de Cristiano Ronaldo, que abandonou a delegação portuguesa no meio da data Fifa. O maior artilheiro da equipe lusitana não esclareceu se voltará a defender a equipe. 

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Em entrevista pós-jogo, Hojlund explicou o porquê imitou a comemoração de Cristiano Ronaldo: “”É apenas uma homenagem a um homem que pode ter chegado ao fim da sua carreira na seleção nacional, depois do que aconteceu. Sim, só queria prestar-lhe homenagem mais uma vez. Não tem nada a ver com falta de respeito. Ele é o meu grande ídolo.”

Em outro jogo em Parken, Hojlund também marcou contra Portugal e comemorou como CR7, naquela ocasião na frente do jogador.

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Cristiano Ronaldo
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