Fã de CR7, influenciador passa por saia justa com camisa do Messi

Apoiador declarado de Cristiano Ronaldo, o influenciador IShowSpeed viveu uma saia justa durante a Copa do Mundo de 2026 após receber uma presente inesperado relacionado a Lionel Messi.

O streamer acompanhava a partida entre Argentina e Áustria quando foi surpreendido por uma mulher que lhe ofereceu uma camisa da seleção argentina logo após um gol de Messi. Speed, conhecido pela admiração ao craque português, tentou evitar a situação, mas acabou respondendo diante da insistência.

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“Não, obrigado”, disse o influenciador, acompanhado de um sorriso sem graça ao recusar o presente e sendo alvo de piada dos mais próximos.

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Inicialmente, a mulher foi apontada como sendo Antonella Roccuzzo, mulher de Messi, mas se tratava de Melissa Ortiz, ex-atacante da seleção feminina da Colômbia.

IShowSpeed tries to ignore a woman offering him a Messi jersey right after Messi scores the opening goal against Austria 😭 "No thank you 😭🙏" pic.twitter.com/Ms4m2WCpAr — Speedy Updates (@SpeedUpdates1) June 22, 2026

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