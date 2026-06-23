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Esporte

Fã de CR7, influenciador passa por saia justa com camisa do Messi

Episódio aconteceu durante jogo entre Argentina e Áustria, na Copa do Mundo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 10h51 | Atualizado em 23 jun 2026, 11h52
Jovem negro com cabelo crespo, vestindo camisa de futebol vermelha e preta com o logo da Puma e o brasão da Áustria, sorri levemente olhando para a direita. Um microfone está preso à sua gola. Ao fundo, uma pessoa sorridente com camiseta vermelha e um homem desfocado. O cenário é azul com detalhes em branco
Influenciador IShowSpeed na Copa do Mundo (X/Reprodução)
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Fã de CR7, influenciador passa por saia justa com camisa do Messi Priorize VEJA no Google

Apoiador declarado de Cristiano Ronaldo, o influenciador IShowSpeed viveu uma saia justa durante a Copa do Mundo de 2026 após receber uma presente inesperado relacionado a Lionel Messi.

O streamer acompanhava a partida entre Argentina e Áustria quando foi surpreendido por uma mulher que lhe ofereceu uma camisa da seleção argentina logo após um gol de Messi. Speed, conhecido pela admiração ao craque português, tentou evitar a situação, mas acabou respondendo diante da insistência.

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“Não, obrigado”, disse o influenciador, acompanhado de um sorriso sem graça ao recusar o presente e sendo alvo de piada dos mais próximos.

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Inicialmente, a mulher foi apontada como sendo Antonella Roccuzzo, mulher de Messi, mas se tratava de Melissa Ortiz, ex-atacante da seleção feminina da Colômbia.

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