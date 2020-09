F1: Vettel será piloto da Aston Martin em 2021

Sebastian Vettel vive seus últimos momentos como piloto da Ferrari e já tem nova equipe para a temporada 2021 da Fórmula 1. A equipe britânica Aston Martin, atual Racing Point, anunciou a contratação do piloto alemão de 33 anos nesta quinta-feira, 10. Vettel, portanto, substituirá o mexicano Sergio Pérez, que anunciou sua saída da Racing Point na véspera. Já o espanhoal Carlos Sainz será o novo piloto da Ferrari na próxima temporada.

“Ainda tenho muito amor pela Fórmula 1 e minha única motivação é correr na frente do grid. Fazer isso com a Aston Martin será um grande privilégio”, afirmou o tetracampeão mundial, que em seis anos na Ferrari não conseguiu repetir o sucesso que teve pela RBR.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond 🖋️

Get the full story right here ⬇️https://t.co/zI8JeBEemc #F1

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 10, 2020