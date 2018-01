F1: russo substitui Massa na Williams. Kubica será piloto reserva

A Williams anunciou o substituto de Felipe Massa na temporada 2018 da Fórmula 1: o russo Sergey Sirotkin, de 22 anos, que era piloto de testes e reserva da Renault desde 2016, com passagens pela Fórmula 3 e Fórmula Renault. Ele está na F1 desde 2013 como piloto de testes da Sauber.

Sirotkin será companheiro do canadense Lance Stroll, na equipe desde 2017, que tem como melhor resultado o terceiro lugar no Azerbaijão. Com 40 pontos, foi o 12° no Mundial de Pilotos, três pontos atrás de Massa.

O piloto polonês Robert Kubica, de 33 anos, fora da F1 desde 2010, quando sofreu acidente de rali e ficou com movimentos do braço e mão do lado direito comprometidos, será o piloto de testes e desenvolvimento da equipe.