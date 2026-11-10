F1: Presidente da FIA toma decisão sobre GPs no Catar e Abu Dhabi

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O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, confirmou a realização dos GPs de Fórmula 1 no Catar e em Abu Dhabi, encerrando especulações. A entidade garante que tudo está sendo preparado para pilotos, equipes e fãs. A notícia chega após Ímola ser descartada como substituto, em meio a preocupações com conflitos na região. Leia mais para os detalhes da temporada final.

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O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou nesta terça, 1, a realização dos GPs da Fórmula 1 no Catar e em Abu Dhabi. Em publicação nas redes sociais, Mohammed Ben Sulayem afirmou que a entidade trabalha para preparar garantir que “tudo esteja preparado” para os pilotos, equipes e fãs. A confirmação chega no mesmo dia em que o circuito de Ímola, na Itália, foi descartado como opção para substituir uma das corridas no Oriente Médio.

Com a confirmação, o GP do Catar segue previsto para o dia 29 de novembro e de Abu Dhabi no dia 6 de dezembro, como encerramento da temporada da F1.

“A contagem regressiva começou para o Catar e Abu Dhabi. Estamos totalmente focados em proporcionar dois fins de semana excepcionais de Grandes Prêmios”, diz Ben Sulayem na publicação.

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“Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros para garantir que tudo esteja preparado para nossos pilotos, equipes e fãs. Estamos ansiosos para receber a todos para dois fins de semana emocionantes de corrida e um encerramento inesquecível da temporada de Fórmula 1”, completa.

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O circuito de Emilia-Romagna, em Ímola, estava de sobreaviso para receber um GP caso uma das ou as duas corridas finais, no Catar e em Abu Dhabi, fossem canceladas, em razão dos conflitos na região entre Estados Unidos, Israel e Irã. Nesta terça, os responsáveis pelo Autódromo Enzo e Dino Ferrari foram informados que a pista não seria mais necessária, segundo o jornal Sky Sports.

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Nesta temporada, o GP da Arábia Saudita foi cancelado por conta da guerra e o Bahrein foi transferido para a Malásia.