F1: Presidente da FIA toma decisão sobre GPs no Catar e Abu Dhabi
Mohammed Ben Sulayem diz que entidade trabalha para garantir que ‘tudo esteja preparado' mesmo diante de conflitos no Oriente Médio
O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou nesta terça, 1, a realização dos GPs da Fórmula 1 no Catar e em Abu Dhabi. Em publicação nas redes sociais, Mohammed Ben Sulayem afirmou que a entidade trabalha para preparar garantir que “tudo esteja preparado” para os pilotos, equipes e fãs. A confirmação chega no mesmo dia em que o circuito de Ímola, na Itália, foi descartado como opção para substituir uma das corridas no Oriente Médio.
Com a confirmação, o GP do Catar segue previsto para o dia 29 de novembro e de Abu Dhabi no dia 6 de dezembro, como encerramento da temporada da F1.
“A contagem regressiva começou para o Catar e Abu Dhabi. Estamos totalmente focados em proporcionar dois fins de semana excepcionais de Grandes Prêmios”, diz Ben Sulayem na publicação.
“Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros para garantir que tudo esteja preparado para nossos pilotos, equipes e fãs. Estamos ansiosos para receber a todos para dois fins de semana emocionantes de corrida e um encerramento inesquecível da temporada de Fórmula 1”, completa.
O circuito de Emilia-Romagna, em Ímola, estava de sobreaviso para receber um GP caso uma das ou as duas corridas finais, no Catar e em Abu Dhabi, fossem canceladas, em razão dos conflitos na região entre Estados Unidos, Israel e Irã. Nesta terça, os responsáveis pelo Autódromo Enzo e Dino Ferrari foram informados que a pista não seria mais necessária, segundo o jornal Sky Sports.
Nesta temporada, o GP da Arábia Saudita foi cancelado por conta da guerra e o Bahrein foi transferido para a Malásia.