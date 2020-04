Fórmula 1 planeja iniciar temporada com até 18 GPs em 5 de julho

A temporada de 2020 da Fórmula 1, que nem sequer foi aberta devido aos impactos da pandemia de coronavírus, pode começar em julho, na Áustria, ainda no verão europeu. Ao menos este é o desejo de Chase Carey, o chefe da categoria, que nesta segunda-feira, 27, emitiu um comunicado detalhando seu planejamento. Até o momento, dez das 22 provas originalmente previstas já foram adiadas ou canceladas.

O último cancelamento ocorreu justamente nesta manhã, pouco antes de Carey emitir o comunicado. Como o governo da França baniu a realização de grandes eventos no país até, pelo menos, meados de julho, o GP no Circuito Paul Ricard, previsto para 28 de junho, teve de deixar o calendário.

Com isso, os GPs de Austrália, Mônaco e França, cancelados, só devem voltar a ocorrer em 2021, enquanto os adiados, Bahrein, China, Vietnã, Holanda, Espanha, Azerbaijão e Canadá, ainda negociam uma nova data. Segundo Chase Carey, caso tudo saia conforme o planejado, serão realizadas entre 15 e 18 corridas este ano.

“Embora esta manhã tenha sido anunciado que o GP da França, que ocorreria no final de junho, não ocorrerá mais, agora estamos cada vez mais confiantes com o progresso de nossos planos para começar nossa temporada neste verão. Nosso objetivo é começar as corridas na Europa até julho, agosto e início de setembro, com a primeira corrida na Áustria, entre os dias 3 a 5 de julho. Em setembro, outubro e novembro, ocorreriam as corridas na Eurásia, Ásia e Américas, terminando a temporada no Golfo em dezembro com o Bahrein antes da final tradicional em Abu Dhabi, tendo completado entre 15 e 18 corridas. Vamos publicar nosso finalizado calendário assim que possível”, escreveu Carey.

O dirigente americano disse ainda que os primeiros eventos serão com portões fechados. “Esperamos que as primeiras corridas aconteçam sem fãs, mas esperamos que os torcedores façam parte de nossos eventos à medida que avancemos mais no cronograma. Ainda temos que resolver muitos problemas, como os procedimentos para as equipes e nossos outros parceiros para entrar e operar em cada país. A saúde e a segurança de todos os envolvidos continuarão sendo prioridade e só avançaremos se estivermos confiantes de que temos procedimentos confiáveis ​​para lidar com ambos riscos e possíveis problemas.”