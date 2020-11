F1: Pietro Fittipaldi substituirá Grosjean na Haas após acidente

Um dia depois do grave acidente envolvendo Romain Grosjean, a Haas anunciou na manhã desta segunda-feira, 25, que o brasileiro Pietro Fittipaldi, piloto reserva da equipe americana, será o substituto do francês na próxima etapa da Fórmula 1, o GP de Sakhir, no Bahreim. Neto do bicampeão Emerson Fittipaldi, Pietro, de 24 anos, fará sua estreia na principal categoria do automobilismo.

Grosjean não tem condições de pilotar, pois sofreu ferimentos e queimaduras em ambas as mãos na batida ocorrida na primeira volta do GP do Bahreim. Ele chegou a ficar 29 segundos entre as chamas, mas conseguiu escapar sem maiores complicações, graças ao equipamento de segurança e do auxílio da equipe médica, que agiu rápido diante do incêndio.

Com a substituição, Pietro Fittipaldi será o 32º brasileiro a disputar um GP de Fórmula 1, o primeiro desde a aposentadoria de Felipe Massa, em 2017.

“Depois que foi decidido que a melhor coisa para Romain era perder pelo menos uma corrida, a escolha de colocar Pietro no carro foi bem fácil. Pietro está familiarizado com o carro pelo fato de estar com a equipe nas últimas duas temporadas como piloto reserva e de testes. É a coisa certa a fazer e é obviamente uma boa oportunidade para ele, que tem sido paciente e sempre esteve preparado”, afirmou o chefe da equipe, Gunther Steiner.

Brazil's @PiFitti will make his Formula 1 debut with Haas F1 Team in next weekend's #SakhirGP, subbing for the injured Romain Grosjean.

“O mais importante de tudo é que Romain está seguro e bem. Estamos todos felizes que os ferimentos tenham sido leves após um acidente assustador. Claro que não é circunstância ideal para estrear na F1, mas sou extremamente grato ao Gene Haas e Gunther Steiner por me colocarem no carro neste fim de semana”, afirmou Pietro Fittipaldi.

“Tenho acompanhado o time durante muito tempo nessa temporada, tanto nas pistas do calendário quanto no simulador, então estou familiarizado com a forma que o time opera durante um Grande Prêmio. Será incrível poder largar pela primeira vez na F1. Darei meu máximo e já estou ansioso”. completou o brasileiro, que tem em seu currículo o título da Fórmula V8 Series, e participações em etapas da Fórmula Indy em 2019.