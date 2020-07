O piloto mexicano Sergio Pérez testou positivo para o novo coronavírus e está fora do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, que acontece no próximo domingo, 2 de agosto. O piloto da Racing Point já estava isolado, sem acesso ao autódromo de Silverstone, depois de ter tido um primeiro resultado inconclusivo. A confirmação veio na tarde desta quinta-feira, com o resultado de um segundo teste.

Segundo a organização da Fórmula 1, Pérez passa bem. Ele teve acesso a um pequeno grupo de colegas de equipe que, por isso, também foram afastadas e aguardam o resultado de seus testes. O piloto também deve perder o GP do Aniversário de 70 Anos da categoria, que também será realizado em Silverstone, em 9 de agosto.

Todos os funcionários envolvidos nas corridas têm passado por teste de Covid-19 a cada cinco dias. Até agora, apenas duas pessoas haviam testado positivo e sido impedidas de acessar o paddock de Hungaroring, na Áustria, nas duas primeiras provas. Entre os pilotos, Pérez foi o primeiro infectado.

Sergio Pérez, de 30 anos, pontuou nas três primeiras corridas desta temporada e ocupa a sexta colocação, com 22 pontos. Para seu lugar, a Racing Point poderá recorrer a algum dos reservas da equipe Mercedes, sua parceira técnica, no caso o belga Stoffel Vandoorne ou o também mexicano Esteban Gutierrez.