F1: Mercedes faz dobradinha no GP da Espanha

O piloto Lewis Hamilton dominou o GP da Espanha neste domingo e venceu a prova em Barcelona pelo segundo ano consecutivo. A Mercedes conseguiu também a segunda colocação, com Valtteri Bottas. Max Vertappen (Red Bull) ficou com o terceiro lugar do pódio, à frente de Sebastian Vettel (Ferrari).

A prova foi marcada por um acidente na largada, que tirou Nico Hulckenberg, Pierre Gasly e Romain Grosjean da prova. Kimmi Rikkonen deixou a prova na 27ª volta depois de seu carro quebrar.

Lewis Hamilton se mantém na liderença do Mundial de Pilotos e agora passa a 95 pontos. Sebastian Vettel segue como vice-líder com 78 pontos e Valtteri Bottas empata com Kimi Raikkonen na terceira colocação com 48 pontos.

A próxima etap será o GP de Mônaco, dia 27 de maio.

A classificação do GP da Espanha:

1 – Lewis Hamilton

2 – Valtteri Bottas

3 – Max Verstappen

4 – Sebastian Vettel

5 – Daniel Ricciardo

6 – Kevin Magnussen

7 – Carlos Sainz

8 – Fernando Alonso

9 – Sergio Perez

10 – Charles Lecler

11 – Lance Stroll

12 – Brendon Hartley

13 – Marcus Ericsson

14 – Sergey Sirotkin

Kimi Raikkonen – abandonou

Nico Hulckenberg – abandonou

Pierre Gasly – abandonou

Romain Grosjean – abandonou

Esteban Ocon – abandonou

Stoffel Vandoorne – abandonou

