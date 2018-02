F1: Mercedes exibe carro de 2018 com poucas mudanças

Horas antes de apresentá-lo de forma oficial, a Mercedes exibiu dentro da pista nesta quinta-feira, no circuito de Silverstone, na Inglaterra, o seu novo carro para a temporada de 2018 da Fórmula 1. Dominante desde 2014 na categoria, a equipe deu ao finlandês Valtteri Bottas a honra de ser o primeiro piloto a guiar o modelo W09 em voltas de demonstração no tradicional palco britânico do automobilismo.

O novo carro da Mercedes é muito semelhante ao seu antecessor, o W08, pois manteve o mesmo visual de cores, com o prata predominante e leves toques de verde claro nas laterais e nas asas dianteira e traseira.

No design, a novidades mais evidentes é introdução do halo, que é a proteção frontal do cockpit que passará a ser utilizada por todas as equipes da Fórmula 1 neste ano. O modelo também aboliu a chamada “barbatana de tubarão” comumente vista nos modelos de 2017 da categoria para atender às exigências do regulamento aerodinâmico do ano passado.

Além de Bottas, o tetracampeão da categoria, o inglês Lewis Hamilton é o outro piloto da escuderia.