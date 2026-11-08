F1: Mercedes conquista campeonato de construtores em Interlagos

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A Mercedes confirmou o título de construtores da Fórmula 1 neste domingo no GP de São Paulo. Com a performance de Kimi Antonelli e George Russell, a equipe alemã garantiu a pontuação necessária para superar a Ferrari e se sagrar campeã, retornando ao topo desde 2021 com seu nono título.

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A Mercedes confirmou o título do campeonato de construtores da Fórmula 1 neste domingo, 8, no GP de São Paulo. Os pilotos Kimi Antonelli e George Russell terminaram a corrida no Autódromo de Interlagos em 5º e 4º, respectivamente, e garantiram a pontuação necessária para a equipe se sagrar campeã.

Com os 10 pontos de Antonelli e 12 de Russell, 22 no total para a equipe, a Mercedes conquistou mais do que os dois pontos necessários em relação a Ferrari, única que poderia impedir o título da equipe alemã. Pela escuderia italiana, Charles Leclerc fez seis pontos na 7ª posição e Lewis Hamilton, vindo do fim do grid, conquistou dois pontos com a 9ª colocação.

A conquista recoloca a Mercedes no topo do campeonato de construtores pela primeira vez desde 2021. É o nono título da equipe, todos conquistados desde a temporada de 2014, igualando a marca da Williams. A Ferrari é a maior campeã com 16 conquistas, mas a última em 2008.