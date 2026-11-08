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Esporte

F1: Mercedes conquista campeonato de construtores em Interlagos

Equipe do piloto campeão mundial, Kimi Antonelli, confirmou título no GP de São Paulo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 15h46
Dois carros de Fórmula 1 pretos e brancos, com detalhes em verde-água e amarelo, correm lado a lado em uma pista de corrida cinza. O carro da direita está ligeiramente à frente. Ao fundo, uma barreira de proteção e banners da MSC Cruises.
Carros da Mercedes da F1 no GP de São Paulo 2026 (Alex Pantling/Getty Images)
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A Mercedes confirmou o título do campeonato de construtores da Fórmula 1 neste domingo, 8, no GP de São Paulo. Os pilotos Kimi Antonelli e George Russell terminaram a corrida no Autódromo de Interlagos em 5º e 4º, respectivamente, e garantiram a pontuação necessária para a equipe se sagrar campeã.

Com os 10 pontos de Antonelli e 12 de Russell, 22 no total para a equipe, a Mercedes conquistou mais do que os dois pontos necessários em relação a Ferrari, única que poderia impedir o título da equipe alemã. Pela escuderia italiana, Charles Leclerc fez seis pontos na 7ª posição e Lewis Hamilton, vindo do fim do grid, conquistou dois pontos com a 9ª colocação.

A conquista recoloca a Mercedes no topo do campeonato de construtores pela primeira vez desde 2021. É o nono título da equipe, todos conquistados desde a temporada de 2014, igualando a marca da Williams. A Ferrari é a maior campeã com 16 conquistas, mas a última em 2008. 

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