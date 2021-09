F1: Mercedes confirma Russell como substituto de Bottas em 2022

Lewis Hamilton terá um novo parceiro na Mercedes para a temporada de 2022 da Fórmula 1. O britânico George Russell, de 23 anos, foi confirmado nesta terça-feira, 7, como o substituto de Valtteri Bottas para a próxima temporada. O finlandês, por sua vez, deixará a equipe alemã após cinco temporadas e se juntará a Alfa Romeo, no lugar do compatriota Kimi Raikkonen, que se aposentará.

O jovem Russell vem se destacando nesta temporada pela Williams. No GP da Hungria, ele conquistou os primeiros pontos da equipe desde 2019 e, na Bélgica, faturou o primeiro pódio da carreira ao chegar em segundo. “É um dia especial para mim pessoal e profissionalmente, mas também um dia de emoções confusas”, afirmou Russel.

Ele agradeceu os companheiros de William e se disse honrado por se juntar a equipe mais vitoriosa dos últimos anos.”Olhando para a próxima temporada, eu estaria mentindo se dissesse que não estou absolutamente ansioso. É uma grande oportunidade e quero agarrar com as duas mãos. Mas não tenho ilusões quanto à escala do desafio; vai ser uma curva de aprendizado íngreme.”

O britânico disse que espera recompensar a confiança dada por Toto Wolff, o chefe da equipe) e se disse orgulhoso de ter o heptacampeã Hamilton como parceiro. “Ele é, na minha opinião, o maior piloto de todos os tempos. Eu admiro Lewis desde que eu estava no kart e a oportunidade de aprender com alguém que se tornou um modelo dentro e fora da pista só pode me beneficiar como piloto, profissional e ser humano”

Restando nove corridas para o fim da temporada 2021, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, lidera a classificação de pilotos com 224,5 pontos, apenas 3 pontos a mais que Lewis Hamilton. Bottas é o terceiro com 123, seguido por Lando Norris, da McLaren (114) e Sergio Pérez, da Red Bull (108). George Russell é o 15º, com 13 pontos.