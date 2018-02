F1: McLaren apresenta carro laranja com inspiração no passado

A McLaren apresentou nesta sexta-feira, em Navarra, na Espanha, o seu novo carro para a temporada de 2018 da Fórmula 1. O modelo MCL33 trouxe como grande novidade visual a cor predominantemente laranja, inspirada em seus primeiros anos na categoria. A cor foi introduzida pelo fundador da escuderia, Bruce McLaren, que tornou possível, em 1966, o começo de uma história de 52 anos na elite máxima do automobilismo.

Outra grande novidade é a estreia do motor Renault, depois da fracassada reedição da parceria com a Honda nos últimos anos. O MCL33 também terá detalhes em azul nas asas dianteira e traseira e na chamada “barbatana de tubarão” que aparece como um elemento aerodinâmico acima da tampa do motor. A cor azul foi inserida na pintura como fruto da parceria firmada pela equipe com a Chandon, famosa marca de champanhe.

O nome da Petrobras, por sua vez, é exibido em destaque nas laterais do modelo após a petrolífera brasileira ter anunciado, na última terça-feira, uma parceira com a McLaren para fornecimento de combustíveis e lubrificantes a partir da temporada de 2019 da F-1. Neste ano, a empresa brasileira entra apenas como patrocinadora e terá estampado também a marca Lubrax, um lubrificante da empresa, no bico do novo carro.

O espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial da categoria, e o belga Stoffel Vandoorne serão os pilotos da equipe em 2018.