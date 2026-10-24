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F1: Leclerc é o mais rápido nos treinos do GP dos EUA; Bortoleto e Colapinto são penalizados

A programação segue neste sábado com os últimos treinos e a sessão de classificação para o Grande Prêmio de domingo.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 09h43 | Atualizado em 24 out 2026, 10h10
Carro de corrida preto com detalhes vermelhos e logotipos de patrocinadores, pilotado por um competidor com capacete branco e verde, em uma pista de asfalto com marcações vermelhas, brancas e azuis. O veículo está em movimento, com o fundo desfocado, sugerindo velocidade.
O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, participa da segunda sessão de treinos para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 - (ANGELA WEISS/AFP)
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O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, registrou na sexta-feira, 23, a volta mais rápida do primeiro treino livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos da Fórmula 1 em que o brasileiro Gabriel Bortoleto e o argentino Franco Colapinto receberam punições severas por trocas no motor. A corrida de domingo em Austin (Texas) será a primeira oportunidade para Kimi Antonelli (Mercedes) se sagrar campeão antecipado, aos 20 anos de idade.

No primeiro treino desta sexta-feira, o prodígio italiano terminou na quinta posição, a 0,481 segundos de Leclerc. Mais tarde, ele melhorou seu desempenho, mas ainda assim terminou em segundo lugar, a 0,042s de Leclerc. O monegasco, que aguarda o nascimento de seu primeiro filho antes do fim do ano, se mostrou imbatível durante todo o dia no Circuito das Américas, palco onde venceu na edição de 2024.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) se manteve entre os três primeiros em ambos os treinos, sinalizando que almeja sua terceira vitória consecutiva em um Grande Prêmio, após os triunfos no Bahrein e em Singapura.

Tanto Antonelli — que, para ser campeão no domingo, precisa vencer a corrida e contar com uma combinação de resultados favoráveis — quanto seus principais concorrentes na disputa pelo título adotaram uma postura cautelosa, realizando diversos testes ao longo deste primeiro contato com a pista.

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Com um grande público presente no circuito e uma temperatura ambiente de 28ºC — chegando a 43ºC na pista —, várias equipes utilizaram seus pacotes finais de atualizações, incluindo Ferrari, McLaren e Mercedes.

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Leclerc aproveitou ao máximo seu carro SF-26, equipado neste fim de semana com novas peças, em particular as asas dianteira e traseira. Verstappen esteve entre os poucos que conseguiram acompanhar o ritmo com seu Red Bull, que não receberá mais novidades até o fim da temporada.

Na segunda sessão, ‘Mad Max’ rapidamente registrou a melhor volta, enquanto Antonelli reclamava que seu assento “se movia como um louco”, uma distração que o forçou a uma parada precoce nos boxes. Verstappen e George Russell tiraram proveito da ausência de Antonelli, mas, ao retornar, o piloto rapidamente assumiu a terceira posição, demonstrando mais uma vez seu talento excepcional.

A essa altura, seu companheiro de equipe, Russell, já havia se envolvido em um curioso incidente com Leclerc, que resultou na exibição de uma bandeira preta e branca. Após uma intensa meia hora, a maioria dos pilotos trocou para pneus macios a fim de realizar simulações de classificação.

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Antonelli esquenta motores

Toda a atenção do fim de semana está voltada para saber se Antonelli será capaz de superar a enorme pressão e conquistar um triunfo histórico. Sem vitórias nas três corridas realizadas desde o Grande Prêmio da Espanha, o italiano precisa subir ao lugar mais alto do pódio no domingo, torcendo para que Russell não termine entre os oito primeiros, nem Lewis Hamilton entre os quatro primeiros.

Caso essa combinação se concretize, Antonelli se tornará o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 e o primeiro italiano a alcançar o feito desde Alberto Ascari, em 1953.

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Fora da disputa pelo título, o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou os treinos na oitava e na décima primeira posições, enquanto o argentino Franco Colapinto (Alpine) ficou em décimo sétimo e décimo quinto.

A Fórmula 1 informou nesta sexta-feira que os dois pilotos sul-americanos sofrerão punições no grid de largada de domingo, por terem excedido o limite de trocas de componentes na unidade de potência.

Colapinto perderá 10 posições no grid em relação ao seu resultado na classificação, devido à instalação de uma quarta unidade eletrônica de controle, excedendo o limite permitido de três.

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A punição para Bortoleto foi ainda mais severa, de 20 posições, já que ele utilizou uma quarta unidade eletrônica de controle e também uma quarta unidade de armazenamento de energia.

Por sua vez, o mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez — que cedeu seu lugar ao estreante Colton Herta nos primeiros treinos — retornou ao seu carro da Cadillac e terminou na penúltima colocação, 3,745 segundos atrás de Leclerc.

(Com AFP)

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