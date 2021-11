F1: Hamilton vence no Catar e se aproxima de Verstappen restando dois GPs

A disputa pelo título da temporada 2021 da Fórmula 1 esquentou de vez. O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que na semana passada venceu em Interlagos, repetiu o feito neste domingo, 21, no GP do Catar, e colou no líder do Mundial de Pilotos, o holandês Max Verstappen, da RBR, que chegou em segundo. O veterano espanhol Fernando Alonso, da Alpine, chegou em terceiro, voltando ao pódio depois de sete anos.

Com o triunfo conquistado de ponta à ponta na cidade de Lusail, o heptacampeão Hamilton ficou a apenas oito pontos (343,5 a 352,5) de Verstappen, restando duas corridas para o fim temporada. Antes da corrida em São Paulo, a diferença era de 21, o que colocava o piloto holandês de 24 anos como favorito ao título inédito.

Se em Interlagos Hamilton fez uma corrida de recuperação emocionante, após receber punições no sábado e no domingo, desta vez largou na pole position e não foi ameaçado. Verstappen, por sua vez, acabou punido com a perda de cinco colocações no grid por não ter respeitado uma bandeira amarela no sábado. Ele largou em sétimo, mas logo chegou ao segundo posto.

Valtteri Bottas, da Mercedes, George Russell, da Williams, e Nicholas Latifi, da Williams, tiveram problemas com furos no pneu e não pontuaram. A Fórmula 1 terá uma semana de pausa e será definida nas etapas da Arábia Saudita e de Abu Dhabi, respectivamente em 5 e 12 de dezembro.