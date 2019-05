F1: Hamilton vence na Espanha e Mercedes marca a 5ª dobradinha seguida

O inglês Lewis Hamilton é o novo líder do Mundial de Construtores da Fórmula 1. O piloto superou o companheiro de equipe Valtteri Bottas no circuito de Montmeló, em Barcelona, para vencer o GP da Espanha neste domingo e retomar a liderança do campeonato.

A Mercedes, com mais um ótimo desempenho, ampliou sua vantagem ao conquistar a quinta dobradinha em cinco provas nesta temporada, feito jamais alcançado por outra escuderia na F1. A equipe alemã lidera com folga o Mundial de Construtores e domina o campeonato com seus dois pilotos nas primeiras posições. Hamilton agora é líder com 112 pontos, sete a mais que Bottas. Hamilton venceu pela terceira vez em cinco corridas nesta temporada e alcançou a marca de 76 vitórias na carreira.

Segundo no grid de largada, atrás de Bottas, o piloto inglês assumiu a liderança da corrida logo na largada depois de partir um pouco melhor e ver o finlandês balançar na curva. Max Verstappen, da Red Bull, também fez uma boa largada, conseguiu segurar as investidas de Sebastian Vettel e completou o pódio no palco de sua primeira vitória na Fórmula 1. O holandês, com o triunfo, subiu para o terceiro lugar na classificação geral, com 66 pontos.

Longe de ameaçar a Mercedes neste ano, a Ferrari sequer conseguiu uma posição no pódio. O alemão Sebastian Vettel chegou em quarto e o jovem monegasco Charles Leclerc terminou em quinto.

A próxima corrida será o GP de Monaco, daqui a duas semanas.

Confira a classificação do GP da Espanha:

1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1h35min50s443

2) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 4s074

3) Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 7s679

4) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 9s167

5) Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 13s361

6) Pierre Gasly (FRA/Red Bull), a 19s576

7) Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 28s159

8) Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren), a 32s342

9) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), a 33s056

10) Romain Grosjean (FRA/Haas), a 34s641

11) Alexander Albon (TAI/Toro Rosso), a 35s445

12) Daniel Ricciardo (AUS/Renault), a 36s758

13) Nico Hülkenberg (ALE/Renault), a 39s241

14) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), a 41s803

15) Sergio Pérez (MEX/Racing Point), a 46s877

16)Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a 47s691

17) George Russell (ING/Williams), a uma volta

18) Robert Kubica (POL/Williams), a uma volta

Abandonaram a prova:

19) Lance Stroll (CAN/Racing Point)

20) Lando Norris (ING/McLaren).