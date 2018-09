F1: Hamilton lidera de ponta a ponta e vence GP de Singapura

De ponta a ponta. Foi assim que Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio de Singapura – seu sétimo triunfo na temporada da Fórmula 1. Depois de bater o recorde da pista e garantir a pole position no treino de classificação com uma volta perfeita, o piloto da Mercedes teve um desempenho seguro neste domingo e não encontrou muitos problemas para manter a liderança durante toda a prova e receber a bandeira quadriculada na ponta.

Quem teve uma noite para esquecer nas ruas de Marina Bay foi Sebastian Vettel. Depois de sucumbir na qualificação, o piloto da Mercedes tentou fazer valer a estratégia de parar primeiro diante da possibilidade de chuva, mas viu o plano cair por terra aos poucos e terminar da mesma forma como começou, na terceira posição. Max Verstappen até esboçou um desejo pela vitória, mas ficou mesmo em segundo.

Com o resultado da prova em Singapura, a diferença entre Hamilton e Vettel na briga pelo título da Fórmula 1 subiu para 40 pontos. O piloto da Mercedes, em busca do pentacampeonato, chegou aos 281 pontos, contra 241 do adversário da Ferrari.

(Com Gazeta Press)